المؤشرات اليابانية خضراء بانتعاش أسهم قطاع التكنولوجيا

ارتفعت المؤشرات اليابانية في تداولات اليوم الثلاثاء بانتعاش أسهم قطاع التكنولوجيا التي ‌ساهمت في تحقيق ​المؤشر مكاسب فصلية قياسية.

وصعد المؤشر نيكاي بنسبة 0.86 % ليغلق عند 70062.32 نقطة. وخلال الربع الممتد من أبريل إلى يونيو، قفز المؤشر 37 %، مسجلا أقوى ارتفاع فصلي ⁠له في البيانات المسجلة منذ عام 1965. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.73 % إلى 4010.88 نقطة.

وجاءت مكاسب المؤشر نيكاي بعد صعود الأسهم ‌الأمريكية خلال الليل، إذ قفز المؤشر ناسداك 2.04 % بفضل انتعاش أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى وتراجع المخاوف الجيوسياسية ‌بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على استئناف المحادثات.

وأظهرت ‌بيانات الثلاثاء ارتفاع الناتج الصناعي الياباني في ‌مايو 0.5 % على أساس شهري، وهو ما جاء دون التوقعات لكنه يشير ​إلى متانة القطاع.

وتراجع ‌المؤشر نيكاي ​خلال جزء من الجلسة، وكان ⁠أداء الأسهم عند الإغلاق متباينا، مع ارتفاع 104 أسهم مقابل تراجع 121 سهما.

وقالت ماكي ساوادا محللة ​الأسهم ⁠في نومورا ⁠سكيوريتيز "على الرغم من أننا نشهد انتعاشا يتركز على بعض الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، والتي كانت ⁠قد شهدت انخفاضا ملحوظا مؤخرا، فإن السوق بشكل عام لا تزال ضعيفة".

وكان سهم تايو يودن الأكثر ارتفاعا من حيث النسبة المئوية على المؤشر إذ قفز 8.28%، يليه سهم فوروكاوا إلكتريك ‌الذي تقدم 7.04% وسهم سكرين هولدنجز الذي صعد 6.20 % ​مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا. أما الأسهم التي سجلت أكبر خسائر فهي سهم إن.إي.سي الذي انخفض 3.01 % وسهم نيتوري هولدنجز الذي نزل 2.74 % وسهم كونيكا مينولتا ​الذي تراجع 2.31 %.