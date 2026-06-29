نيكاي يعكس الاتجاه ويغلق مرتفعاً مع تقلص خسائر أسهم الذكاء الاصطناعي

عكس المؤشر نيكاي الياباني اتجاهه ليرتفع عند ​الإغلاق الاثنين مع تقليص الأسهم المرتبطة بصناعة الرقائق ‌خسائرها بعد ​أن أطلقت كوريا الجنوبية مشاريع ضخمة وشاملة في مجالي الرقائق والذكاء الاصطناعي. وصعد نيكاي 0.15% إلى 69468.11 نقطة بعد تراجعه بنسبة وصلت إلى 1.97% في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.47% إلى 3982 ⁠نقطة.

وقال رئيس كوريا الجنوبية لي جيه-ميونج: إن أكبر شركتين في العالم لتصنيع رقائق الذاكرة، وهما سامسونج إلكترونيكس وإس.كيه هينكس، ستستثمران حوالي 520 مليار دولار مع الموردين لبناء موقعين ‌جديدين لتصنيع الرقائق في البلاد.

وقال كازواكي شيمادا، كبير الخبراء الاستراتيجيين في شركة (إيواي كوزمو) للأوراق المالية «الأسهم المرتبطة برقائق الذاكرة هي التي دفعت المؤشر ‌نيكاي إلى الانخفاض وهي أيضاً التي جعلته ‌يعكس مساره».

وقلصت شركة كيوكسيا لتصنيع رقائق الذاكرة خسائرها المبكرة وانخفضت 4.5% عند الإغلاق. ونزل ‌سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 1.51%. وصعد سهم طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صناعة ​الرقائق 2.44%. وتراجعت ‌هذه الأسهم ​في بداية التعاملات بعد هبوط ⁠مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 5.3% الجمعة. ويؤكد هذا الانخفاض التقلبات الأخيرة التي شهدتها شركات تصنيع الرقائق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وكانت ​المحرك الرئيسي ⁠لمكاسب وول ستريت ⁠في السنوات القليلة الماضية.

وقال شوتارو ياسودا محلل السوق لدى مختبر توكاي طوكيو للمعلومات إن المستثمرين تحولوا الاثنين من الأسهم المرتبطة بالذكاء ⁠الاصطناعي إلى الأسهم التي انخفضت بشكل حاد.

وأضاف «كان هناك قلق في السوق من أن أسعار رقائق الذاكرة ارتفعت بشكل مفرط».

وزاد سهم شركة نينتندو لألعاب الفيديو 5.25%، وصعد سهم مجموعة سوني 3.13%. وتقلصت أرباح نينتندو بسبب ارتفاع أسعار رقائق ‌الذاكرة. وقال ياسودا: إن هشاشة اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لم تتحول ​إلى عامل مؤثر في تحركات السوق في اليابان.

وانخفضت أسهم الشركات المرتبطة بالطاقة، والتي عادة ما تستجيب بشكل إيجابي للتوترات الحربية، اليوم الاثنين.

وتراجع قطاع التعدين 1.83%، وانخفضت أسهم شركات تكرير النفط ​1.07%.