استقرار المؤشرات الأوروبية ​بدعم مكاسب أسهم شركات ‌التكنولوجيا

تباين أداء المؤشرات الأوروبية في افتتاح تداولات الاثنين واستقرت الأسهم الأوروبية ​مدعومة بالمكاسب التي حققتها أسهم شركات ‌التكنولوجيا، ​رغم ترقب المستثمرين لآفاق وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط بعد أن اتفقت الولايات المتحدة وإيران على إنهاء أحدث جولة من أعمالهما القتالية.

وحافظ المؤشر ⁠ستوكس 600 الأوروبي على مستواه عند 636.13 نقطة بحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش، وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا مكاسب القطاعات ‌بارتفاع 1.1%.

وقفز سهم ناجارو 90% بعد أن عرضت شركة بيرسيستنت ‌الهندية 81 يورو للسهم الواحد للاستحواذ على ‌شركة الهندسة الرقمية التي تعتمد على ‌الذكاء الاصطناعي. وارتفع قطاع ‌التكنولوجيا بشكل عام بعد موجة البيع التي شهدها الأسبوع الماضي ​وقادت لأكبر ‌انخفاض ​أسبوعي للقطاع منذ منتصف ⁠مارس.

وأغلق المؤشر ستوكس الأسبوع الماضي دون تغيير بعد أن ألقت المخاوف من المبالغة ​في ⁠تقييم قطاع ⁠الذكاء الاصطناعي وتوقعات رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة لمكافحة ضغوط التضخم الناجمة عن أسعار ⁠الطاقة على الأصول التي تنطوي على مخاطر عالية. وتبادلت إيران والولايات المتحدة إطلاق النار خلال اليومين الماضيين قبل أن تتفقا على وقف الأعمال القتالية واستئناف المحادثات.

وارتفعت أسعار ‌النفط الخام 0.6% إلى 72 دولاراً للبرميل في ​وقت يقوم فيه المستثمرون بتقييم تدفق شحنات النفط الخام عبر مضيق هرمز في ظل وقف إطلاق النار المؤقت الهش ​بين الطرفين.