المؤشرات الأوروبية خضراء مدفوعة بمكاسب شركات الذكاء الاصطناعي

ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات ​الخميس، مدفوعة بمكاسب قطاع التكنولوجيا بعدما ‌هدأت ​التوقعات القوية الصادرة عن شركتي مايكرون وكوالكوم من المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة في هذا القطاع، في حين قدم تراجع أسعار النفط دعماً إضافياً للأسواق.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.27 % إلى 636.88 نقطة بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش.

وعادت موجة الصعود في أسهم الذكاء الاصطناعي إلى الواجهة بعدما أعلنت شركتا تصنيع الرقائق الأمريكيتان ‌مايكرون وكوالكوم توقعات قوية، مما أسهم في تهدئة مؤقتة لمخاوف المستثمرين من أن ارتفاع الأسهم العالمية ‌المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد بلغ مستويات ‌مبالغاً فيها.

وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية 1.7 % لتتصدر مكاسب المؤشر. وصعدت ‌أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية 30 % خلال هذا الربع.

وزاد سهم شركتي ​تصنيع الرقائق ‌إنفينيون 5.2 ​% وإس. تي. مايكروإلكترونيكس 3.7 ⁠% ، كما ارتفعت أسهم موردي معدات أشباه الموصلات بي. إي سيميكوندكتور وإيه. إس . إم . إل بأكثر من 3.5 % لكل ​منهما.

وارتفع ⁠سهم سيمنس ⁠إنرجي، المصنعة لمعدات الذكاء الاصطناعي، 1% . وأسهم استمرار انخفاض أسعار النفط في دعم معنويات المستثمرين، مع خروج ⁠المزيد من ناقلات النفط العالقة من مضيق هرمز.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم إتش اند إم 1.2 % بعدما أعلنت شركة الأزياء السويدية أرباحاً تشغيلية للربع الثاني دون التوقعات. ‌وفي المقابل، ارتفع مؤشر قطاع التجزئة الأوسع نطاقا 0.4 % .

وقفز ​سهم شركة إيزي جيت 5.5 % بعدما رفضت شركة الطيران البريطانية منخفض التكلفة عرض الاستحواذ الرابع المقدم من شركة الاستثمار الأمريكية كاسل ليك.