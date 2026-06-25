نيكاي الياباني يرتفع مع انتعاش أسهم شركات الذكاء الاصطناعي

قفز المؤشر نيكاي الياباني بأكثر ​من3.5 بالمئة اليوم الخميس، مع ارتفاع ‌أسهم ​الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عقب توقعات إيجابية للأرباح والإيرادات الفصلية أعلنتها شركة مايكرون الأمريكية المصنعة لرقائق الذاكرة.

وارتفع نيكاي 3.72 بالمئة إلى 71754.53 نقطة بحلول الساعة 0159 بتوقيت جرينتش، وهو ما من شأنه ⁠أن يوقف موجة هبوط لجلستين متتاليتين إذا استمر الزخم الحالي.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.34 بالمئة إلى 4016.71 نقطة.

وتراجع نيكاي الذي يغلب ‌عليه قطاع التكنولوجيا خلال اليومين الماضيين، في أعقاب انخفاض حاد لسهم شركة إس.كيه هاينكس لأشباه الموصلات في وقت ‌سابق من هذا الأسبوع. وتوقعت مايكرون، وهي ‌مورد رئيسي لمعالجات الذكاء الاصطناعي لشركة إنفيديا وشركات ‌تصنيع الرقائق الكورية الجنوبية، ‌أرباحا وإيرادات فصلية أعلى بكثير من التوقعات، وقالت إن العملاء التزموا بمبلغ ​22 مليار دولار ‌للحصول على ​إمدادات رقائق الذاكرة، مما ⁠أدى إلى ارتفاع سهمها 12 بالمئة في تعاملات ما بعد الإغلاق أمس الأربعاء. وصعد سهم إس.كيه هاينكس، وهي ​أيضا ⁠مورد لشركة ⁠إنفيديا، بنسبة وصلت إلى 11.1 بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم الخميس.

وقفز سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق ⁠11.8 بالمئة وكسب سهم شركة طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 7.9 بالمئة. وزاد سهم شركة كيوكسيا المصنعة لشرائح الذاكرة تسعة بالمئة. وارتفعت أسهم شركات تصنيع مواد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إذ زاد سهما ‌موراتا للتصنيع وتايو يودن 6.35 بالمئة و11 بالمئة على الترتيب. وخالف الاتجاه ​قطاع الطاقة الذي تراجع بعد استمرار انخفاض أسعار النفط. وخسر قطاع التعدين 3.2 بالمئة مع تراجع سهم شركة إنبكس 3.53 بالمئة، وانخفض مؤشر شركات ​تكرير النفط 0.11 ‌بالمئة.