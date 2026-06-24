إس.كيه هاينكس الكورية تعتزم طرح شهدات إيداع أمريكية بقيمة 29 مليار دولار

قدمت شركة صناعة الرقائق الإلكترونية الكورية الجنوبية "إس.كيه هاينكس" اليوم الأربعاء طلباً إلى هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية لطرح أسهم في صورة شهادات إيداع في البورصة الأمريكية بقيمة قد تصل إلى 29 مليار دولار.

وتعتزم الشركة طرح ما يصل إلى 17.79 مليون سهم جديد في صورة شهادات إيداع، وتعتزم إدراج الشهادات في سوق "ناسداك جلوبال سيليكت ماركت" في وول ستريت.

وقالت هاينكس إنها تتوقع استخدام حصيلة الطرح في تمويل الأغراض المؤسسية العامة، بما في ذلك النفقات الرأسمالية.

وخلال ثلاثة أشهر حتى 31 مارس الماضي، بلغت إيرادات الشركة الكورية الجنوبية 52.576 تريليون وون كوري جنوبي (98.85 مليار دولار)، مقابل 17.639 تريليون وون خلال الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ صافي أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي 40.346 تريليون وون، مقابل 8.108 تريليون وون في العام السابق.