تباين أداء المؤشرات الأوروبية بضغط قطاع الصناعات الدفاعية

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات الأربعاء، وسط ضغوط قطاع الصناعات الدفاعية وترقب المستثمرين تطورات المفاوضات بين الولايات ‌المتحدة وإيران.

وتراجع سهم شركة راينميتال للصناعات الدفاعية بعد تقرير إعلامي أفاد أن ألمانيا ستتخلى عن خطط بناء أكبر سفينة حربية لها منذ الحرب العالمية الثانية. ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.02% إلى 634.50 ⁠نقطة بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش.

وجرى تداول النفط الخام قرب 76 دولاراً للبرميل، وهو المستوى الذي كانت عليه في مطلع مارس، وسط آمال تحرك ناقلات ‌النفط العالقة في الخليج عبر مضيق هرمز في أعقاب الاتفاق بين واشنطن وطهران، وساد الحذر وسط خلاف بين ‌البلدين حول بنود رئيسية للاتفاق.

وأظهرت بيانات جمعتها مجموعة ‌بورصات لندن أن المستثمرين يترقبون أيضاً مؤشرات تتعلق ‌بمسار السياسة النقدية لبنوك ‌مركزية عالمية كبرى، إذ يتوقعون أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ​25 نقطة أساس بحلول ‌نهاية العام.

وتراجع ​قطاع الطيران والدفاع 1.7% ليقود الانخفاضات على المؤشر ستوكس 600، إذ هوى سهم راينميتال 12.3%، بعد تقرير أفاد أن ألمانيا تعتزم إلغاء ​خطط ⁠بناء أكبر ⁠سفينة حربية لها منذ الحرب العالمية الثانية، وأنها تعتزم بدلاً من ذلك شراء ثماني فرقاطات أصغر من منافستها تي.كيه.إم.إس، التي ⁠قفز سهمها 8.7%.

وارتفع قطاع العقارات 2.4%، مسجلاً أكبر مكاسب على المؤشر، بفضل قفزة 17% في سهم شركة سيجرو.

وصعد قطاع التكنولوجيا 0.3% متعافياً من أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ ‌نحو 5 أشهر والمسجل في الجلسة السابقة، إذ انتعشت أسهم شركات رقائق ​الذاكرة في آسيا مع ارتفاع أسهم كوريا الجنوبية 3.3%.

وارتفع سهم إنفنيون لصناعة الرقائق 0.9%، وزاد سهما بي.إي سيميكونداكتور وإيه.إس.إم.إل لتوريد معدات تصنيع الرقائق 0.4% لكل ​منهما.