المؤشرات اليابانية تواصل التراجع بضغط نزول أسهم شركات صناعة الرقائق

واصلت الأسهم اليابانية تراجعها خلال تداولات الأربعاء مع انخفاض أسهم شركات صناعة الرقائق، وانخفض المؤشر نيكاي لليوم الثاني على التوالي، إذ نالت المخاوف من احتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة وتقييمات قطاع الذكاء الاصطناعي من معنويات المستثمرين.
ونزل المؤشر نيكاي 0.88% ليغلق عند 69174.97 نقطة، متراجعاً عن المستوى القياسي المرتفع الذي بلغه يوم الاثنين. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.67% إلى 3963.76 نقطة.
وجاء التراجع في أعقاب الخسائر التي تكبدتها الأسهم الأمريكية خلال الليل، إذ انخفض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 7.9% وسط مخاوف بشأن الاعتماد على الاقتراض في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وتشديد الأوضاع المالية.
وقال محللو مجموعة سوني المالية في مذكرة: «أدت التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي يتجه نحو رفع أسعار الفائدة إلى تزايد المخاوف من ارتفاع تكاليف تمويل النفقات الرأسمالية في قطاع الذكاء الاصطناعي، وهو ما سرّع فيما يبدو وتيرة تراجع أسهم شركات أشباه الموصلات».
وارتفع 91 سهماً على المؤشر نيكاي، وانخفض 131 سهماً، بينما استقرت ثلاثة أسهم.
وكانت الأسهم المرتبطة بشركات الرقائق من بين تلك المتراجعة، إذ انخفض سهم طوكيو إلكترون 4.19%، وسهم ديسكو 3.78%.
وتراجعت أيضاً أسهم شركات التأمين بشكل كبير، في مقدمتها سهم تي اند دي هولدنجز، الذي نزل 5.74%.
ولكن أسهم قطاع التجزئة ارتفعت بوجه عام، مع صعود سهم جيه. فرونت ريتيلينج 3.99%.