المؤشرات اليابانية تواصل التراجع بضغط نزول أسهم شركات صناعة الرقائق

واصلت الأسهم اليابانية تراجعها خلال تداولات الأربعاء مع انخفاض أسهم شركات صناعة الرقائق، وانخفض المؤشر نيكاي ​لليوم الثاني على التوالي، ‌إذ ​نالت المخاوف من احتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة وتقييمات قطاع الذكاء الاصطناعي من معنويات المستثمرين.

ونزل المؤشر نيكاي 0.88% ليغلق عند 69174.97 نقطة، متراجعاً ⁠عن المستوى القياسي المرتفع الذي بلغه يوم الاثنين. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.67% إلى 3963.76 نقطة.

وجاء ‌التراجع في أعقاب الخسائر التي تكبدتها الأسهم الأمريكية خلال الليل، إذ انخفض مؤشر فيلادلفيا ‌لأشباه الموصلات 7.9% وسط مخاوف بشأن ‌الاعتماد على الاقتراض في الإنفاق على ‌الذكاء الاصطناعي وتشديد الأوضاع ‌المالية.

وقال محللو مجموعة سوني المالية في مذكرة: «أدت التكهنات ​بأن مجلس الاحتياطي ‌الاتحادي يتجه ​نحو رفع أسعار الفائدة ⁠إلى تزايد المخاوف من ارتفاع تكاليف تمويل النفقات الرأسمالية في قطاع الذكاء الاصطناعي، وهو ما ​سرّع ⁠فيما ⁠يبدو وتيرة تراجع أسهم شركات أشباه الموصلات».

وارتفع 91 سهماً على المؤشر نيكاي، وانخفض 131 ⁠سهماً، بينما استقرت ثلاثة أسهم.

وكانت الأسهم المرتبطة بشركات الرقائق من بين تلك المتراجعة، إذ انخفض سهم طوكيو إلكترون 4.19%، وسهم ديسكو 3.78%.

وتراجعت أيضاً أسهم ‌شركات التأمين بشكل كبير، في مقدمتها سهم تي اند دي ​هولدنجز، الذي نزل 5.74%.

ولكن أسهم قطاع التجزئة ارتفعت بوجه عام، مع صعود سهم جيه. فرونت ريتيلينج 3.99%.