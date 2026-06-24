المؤشر نيكاي يواصل الهبوط وسط توقعات رفع الفائدة الأمريكية

انخفض المؤشر نيكاي ​الياباني لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء ‌مع ​تأثر ثقة المستثمرين سلبا بالمخاوف إزاء رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة والتقييمات في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وهبط المؤشر نيكاي 225 القياسي 0.56 بالمئة إلى ⁠69396.61 نقطة، مبتعدا بشكل أكبر عن أعلى مستوى قياسي والذي سجله يوم الاثنين. كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.31 ‌بالمئة إلى 3977.91 نقطة.

وجاء الانخفاض في أعقاب الخسائر التي سجلتها الأسهم الأمريكية خلال الليل، إ‌ذ انخفض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات ‌7.9 بالمئة وسط مخاوف بشأن الإنفاق على ‌الذكاء الاصطناعي الممول ‌بالديون وتشديد الشروط المالية.

وقال محللو مجموعة سوني المالية في مذكرة "أدت ​التكهنات بأن ‌مجلس الاحتياطي يتجه ​نحو رفع أسعار الفائدة ⁠إلى تزايد المخاوف من ارتفاع تكاليف تمويل النفقات الرأسمالية في مجال الذكاء الاصطناعي، ​وهو ⁠ما يبدو أنه ⁠أدى إلى تسريع انخفاض أسهم شركات أشباه الموصلات".

وارتفع 113 سهما على المؤشر نيكاي ⁠225 مقابل تراجع 111 سهما وبقي سهم واحد دون تغير.

وكانت الأسهم المرتبطة بالرقائق من بين الأسهم المتراجعة، إذ انخفض سهم طوكيو إلكترون 3.6 بالمئة وسهم ديسكو 4.3 ‌بالمئة.

كما تراجعت أسهم شركات التأمين بشكل حاد، وفي ​مقدمتها شركة "تي اند دي هولدنجز التي انخفض سهمها 3.7 بالمئة.

وعلى الجانب الإيجابي، ارتفعت أسهم قطاع التجزئة، وقفز سهم شركة جيه. فرونت ريتيلينج ​6.3 بالمئة.