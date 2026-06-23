نيكاي يتراجع 3.6% ويهبط ​إلى أدنى مستوى خلال أسبوع

تراجعت الأسهم اليابانية في ختام تداولات الثلاثاء، وانخفض المؤشر نيكاي ​إلى أدنى مستوى خلال أسبوع، بعد ارتفاع ‌قوي ​قاده إلى مستويات قياسية متتالية، ما دفع المستثمرين إلى جني الأرباح.

وتراجع المؤشر نيكاي 3.6% إلى 69788.38 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى خلال أسبوع، ليغلق دون عتبة 70 ألف نقطة للمرة الأولى منذ الأربعاء ⁠الماضي. كما نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.6% إلى 3990.38 نقطة.

ويأتي هذا التراجع في أعقاب ارتفاع قوي مدفوع بعمليات شراء مستمرة في أسهم شركات الذكاء ‌الاصطناعي وأشباه الموصلات، ما دفع المؤشر نيكاي إلى تجاوز حاجز 72 ألف نقطة للمرة الأولى الاثنين، بعد ‌جلستين فقط من اختراقه حاجز 71 ألف ‌نقطة.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير محللي السوق في ‌شركة سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة ‌الأصول: «بعد سلسلة من المكاسب، يبدو أن السوق تشهد بعض عمليات جني ​الأرباح».

وتراجع 184 سهماً ‌على المؤشر ​نيكاي 225 مقابل ارتفاع 41 ⁠سهماً.

وتصدرت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي كانت المحرك الرئيسي للارتفاع الأحدث في السوق، الخسائر قبيل إعلان شركة مايكرون ​تكنولوجي ⁠عن أرباحها.

وهوت ⁠أسهم شركة كيوكسيا المصنعة لرقائق الذاكرة 15.1%، وهبط سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في قطاع التكنولوجيا ⁠10.1%، بينما صعد سهم شركة فوجيكورا، المصنعة للكابلات والألياف الضوئية 5.3%.

ومن بين الأسهم الخاسرة الأخرى، سهم فوروكاوا إلكتريك المتخصصة في تصنيع الكابلات والمكونات، الذي هوى 15.5%، وسهم ميتسوي كينزوكو المنتجة للمعادن ‌غير الحديدية الذي انخفض 12.6%.

ومن بين الأسهم التي سجلت ​أكبر مكاسب من حيث النسبة المئوية، سهم مييجي هولدنجز، المتخصصة في منتجات الألبان والحلويات، الذي ارتفع 3.5%، وسهم نيتشيري، المتخصصة في الخدمات اللوجستية، الذي صعد 3.1​%.