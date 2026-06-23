حذر في الأسواق العالمية وترقّب جيوسياسي يدعم التكنولوجيا

سادت حالة من الحذر الأسواق العالمية مع انطلاق تداولات الأسبوع، في ظل ترقّب المستثمرين لمستجدات المحادثات الأمريكية –الإيرانية، ما انعكس على أداء متباين للأسهم وتراجع واضح في أسعار النفط، مقابل مكاسب مدفوعة بأسهم التكنولوجيا في آسيا.

في وول ستريت، بدأت المؤشرات الرئيسة جلسة أمس بحركة محدودة، إذ استقر داو جونز وارتفع بنسبة طفيفة بلغت 0.02%، فيما انخفض ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بشكل هامشي، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة عقب عطلة نهاية الأسبوع الطويلة وانتظار نتائج المفاوضات السياسية.

وفي أوروبا، تحركت الأسواق ضمن نطاق ضيق أيضاً، حيث ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة طفيفة، مدعوماً بأسهم التكنولوجيا التي استفادت من موجة صعود عالمية في قطاع أشباه الموصلات، بينما ضغطت نتائج شركات دفاع وأغذية على بعض الأسهم الفردية. أما في آسيا.

فقد سجلت البورصات أداءً أقوى نسبياً، بقيادة اليابان التي واصل مؤشر نيكاي صعوده ليسجل مستويات قياسية جديدة فوق 72 ألف نقطة، مدفوعاً بأسهم الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، إلى جانب خطط حكومية لتعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية حتى عام 2040.