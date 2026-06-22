تباين أداء المؤشرات الأوروبية وسط ترقب المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الإثنين، وسط ترقب المتعاملين ‌للمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بحثاً عن مؤشرات على إحراز تقدم نحو استئناف حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يعد شرياناً حيوياً لتجارة النفط العالمية.

وانخفضت أسعار خام برنت 1.6%، وجرى ⁠تداولها دون مستوى 80 دولاراً للبرميل بعد أن أعلنت قطر وباكستان، اللتان تضطلعان بدور الوساطة، أن واشنطن وطهران اتفقتا على خارطة طريق للتوصل إلى ‌اتفاق نهائي وإجراءات لحماية حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. لكن طهران أعلنت إغلاق الممر المائي الأحد، ما ‌ألقى بظلال من الشك على استدامة وقف إطلاق ‌النار.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.05% ليصل ‌إلى 635.92 نقطة بحلول الساعة ‌0711 بتوقيت جرينتش. وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا مكاسب القطاعات، إذ ارتفعت ​1.2%، مع صعود ‌سهم شركة ​تصنيع الرقائق الإلكترونية إنفينيون 4.5% وزيادة سهم شركة تصنيع معدات أشباه الموصلات أيكسترون 2.3%، مقتفية أثر المكاسب في بورصات آسيا.

وفيما ​يتعلق بالاندماج ⁠والاستحواذ، ارتفع ⁠سهم شركة الطيران الاقتصادي إيزي جيت 2.3% بعد أن أعلنت شركة الاستثمار الأمريكية كاسل ليك عن عرض ⁠شراء بقيمة 4.74 مليارات جنيه استرليني (6.26 مليارات دولار).

وخسر سهم شركة دانون 0.4% بعد أن أعلنت شركة الأغذية الفرنسية العملاقة أنها ستستحوذ على شركة ميد جروب الأسترالية في صفقة لم يعلن عن ‌قيمتها. ومن بين الأسهم الأخرى التي شهدت تحركات، تراجع سهم مجموعة بابكوك ​البريطانية المتخصصة في الدفاع والهندسة 3.3% عقب انخفاض حاد في أرباحها السنوية بسبب تكاليف إضافية بلغت 140 مليون جنيه استرليني.