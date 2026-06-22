نيكاي يحلق ويتجاوز 72 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه

قفز المؤشر نيكاي الياباني الاثنين متجاوزاً حاجز 72 ألف نقطة للمرة الأولى، مدعوماً باستمرار الحماس إزاء الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي وبعض التقدم المحرز في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.
وارتفع المؤشر نيكاي 225 القياسي 1.55% ليغلق عند 72353.96 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق خلال ساعات التداول عند 72831.73 نقطة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.24% ليصل إلى 4095.05 نقطة.
وتخطط حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي لوضع هدف يبلغ حوالي 370 تريليون ين (2.29 تريليون دولار) للاستثمار العام والخاص في القطاعات الاستراتيجية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية بحلول عام 2040، وفقاً لما أوردته صحيفة نيكاي يوم الجمعة.
وقال واتارو أكياما محلل استراتيجيات الأسهم لدى نومورا للأوراق المالية «تلعب الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مرة أخرى دوراً رائداً في دفع السوق».
وحذر أكياما في الوقت نفسه من وجود مؤشرات على أن نيكاي يشهد «ارتفاعاً مفرطاً». وزاد المؤشر للجلسة الثامنة على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب له منذ أكثر من 3 سنوات.
وصعد 137 سهماً على المؤشر نيكاي مقابل انخفاض 85 سهماً.
وكانت شركة جيه.فرونت ريتيلنج من بين الأسهم الرائدة إذ قفز سهمها 15.9% بعد أن أعلنت شركة الاستثمار النشط ثري دي إنفستمنت بارتنرز أنها استحوذت على حصة تبلغ 5.10% في الشركة المشغلة لمتاجر التجزئة.