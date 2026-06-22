نيكاي يحلق ويتجاوز 72 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه

قفز المؤشر نيكاي الياباني ​الاثنين متجاوزاً حاجز 72 ألف نقطة ‌للمرة الأولى، ​مدعوماً باستمرار الحماس إزاء الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي وبعض التقدم المحرز في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع المؤشر نيكاي 225 القياسي ‌1.55% ليغلق عند 72353.96 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق خلال ساعات التداول ‌عند 72831.73 نقطة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع ‌نطاقاً 1.24% ليصل إلى 4095.05 نقطة.

وتخطط حكومة ‌رئيسة الوزراء اليابانية ‌ساناي تاكايتشي لوضع هدف يبلغ حوالي 370 تريليون ين (2.29 تريليون دولار) ​للاستثمار العام والخاص ‌في القطاعات ​الاستراتيجية بما في ذلك الذكاء ⁠الاصطناعي والرقائق الإلكترونية بحلول عام 2040، وفقاً لما أوردته صحيفة نيكاي يوم الجمعة.

وقال واتارو أكياما محلل ​استراتيجيات ⁠الأسهم لدى ⁠نومورا للأوراق المالية «تلعب الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مرة أخرى دوراً رائداً في دفع السوق».

وحذر أكياما في الوقت نفسه ⁠من وجود مؤشرات على أن نيكاي يشهد «ارتفاعاً مفرطاً». وزاد المؤشر للجلسة الثامنة على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب له منذ أكثر من 3 سنوات.

وصعد 137 سهماً على المؤشر نيكاي ‌مقابل انخفاض 85 سهماً.

وكانت شركة جيه.فرونت ريتيلنج من بين الأسهم ​الرائدة إذ قفز سهمها 15.9% بعد أن أعلنت شركة الاستثمار النشط ثري دي إنفستمنت بارتنرز أنها استحوذت على حصة تبلغ 5.10% في ​الشركة المشغلة لمتاجر التجزئة.