المؤشر نيكاي الياباني يتجاوز 72 ألف نقطة لأول مرة

قفز المؤشر نيكاي الياباني اليوم الاثنين ​متجاوزا حاجز 72000 نقطة للمرة الأولى، إذ طغت ‌موجة التفاؤل ​بشأن الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي على حالة الضبابية المحيطة بمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع نيكاي 1.4 بالمئة إلى 72247.21 نقطة في المعاملات المبكرة بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي خلال اليوم عند 72269.64 ⁠نقطة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.1 بالمئة إلى 4089.59 نقطة.

وذكرت صحيفة نيكاي يوم الجمعة أن حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تخطط لوضع هدف يبلغ حوالي 370 ‌تريليون ين (2.29 تريليون دولار) للاستثمار العام والخاص في القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، بحلول عام 2040.

وتصدر مؤشر ⁠قطاع المعادن ⁠غير الحديدية مكاسب القطاعات على المؤشر توبكس، إذ ارتفع 7.57 بالمئة، يليه مؤشر قطاعي الأجهزة الكهربائية ومنتجات الزجاج والسيراميك، اللذين ارتفعا 2.08 ⁠بالمئة و2.05 بالمئة على التوالي.

وكان قطاع العقارات من بين القطاعات المتراجعة، وانخفض 1.07 بالمئة. وتصدر سهم شركة جيه. فرونت ريتيلنج قائمة الأسهم الرابحة بارتفاع 16.24 بالمئة بعد أن أعلنت شركة الاستثمار النشط "ثري دي إنفستمنت بارتنرز" أنها استحوذت على حصة تبلغ 5.10 ‌بالمئة في الشركة المشغلة لمتاجر التجزئة.

ويليه سهم شركة ياسكاوا إلكتريك الذي ارتفع 9.02 بالمئة، وسهم شركة ​فانوك المصنعة للروبوتات، الذي صعد 8.10 بالمئة. أما أكبر الخاسرين فكان سهم شركة تاييو يودن الذي نزل 3.37 بالمئة، يليه سهم شركة طوكيو إلكتريك باور الذي انخفض 3.05 بالمئة، وسهم شركة أوباياشي ​الذي خسر 2.99 ‌بالمئة.