المؤشرات الأوروبية تتراجع بضغط نزول أسهم شركات ​التعدين

تراجعت الأسهم الأوروبية في نهاية تداولات الجمعة مع تأثر أسهم شركات ​التعدين بانخفاض أسعار المعادن، وظل المستثمرون على حذرهم بعد تعثر ‌المفاوضات بين ​الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.2 %، لكنه تمكن مع ذلك من تحقيق مكاسب أسبوعية 0.4 %بعد أن سجل مستويات قياسية في وقت سابق من الأسبوع.

وظلت الرغبة في المخاطرة غير راسخة بعد إلغاء ⁠المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي كان من المقرر إجراؤها الجمعة في سويسرا، في ظل تصاعد القتال في لبنان، مما أدى إلى مزيد من الضبابية. ومع ذلك، اتفقت إسرائيل وجماعة حزب ‌الله المدموعة من إيران في وقت لاحق على وقف إطلاق النار في لبنان.

وأدى الارتفاع الطفيف في أسعار النفط إلى خسارة أسهم قطاع ‌السفر والترفيه 0.9 %، في حين صعدت أسهم قطاع ‌الطاقة 1.3 %.

وتصدرت أسهم شركات التعدين الخسائر مع تراجع أسعار ‌السلع الأساسية، إذ تراجعت 2.1 % . ‌وجاءت شركتا التعدين المدرجتان في بورصة لندن، أنتوفاجاستا وبان أفريكان ريسورسز، ضمن أكثر الشركات تضررا.

وبلغ المؤشر ​ستوكس 600 الأوروبي ‌مستوى قياسيا في ​وقت سابق من هذا الأسبوع، مدفوعا ⁠بالتقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران وفتح مضيق هرمز تدريجيا، وهو شريان حيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وقال محللو مورجان ستانلي في مذكرة "لا يتضح ​أثر الفتح (المضيق) ⁠حتى الآن ⁠إلا بشكل جزئي في تحركات المستثمرين بين قطاعات الأسهم الأوروبية، وفي عدد الأسهم المشاركة في الصعود، إذ ينتظر المستثمرون تنفيذ الاتفاق فعليا".

وتتعرض الأسهم في ⁠أوروبا لضغوط منذ بدء الحرب بسبب التأثير التضخمي لارتفاع أسعار النفط، لكن ثقة المستثمرين لم تتعاف تماما بعد بسبب هشاشة المفاوضات.

وقالت شركة إيه.إس.إم.إل ، المصنعة لمعدات الرقائق الإلكترونية، إنها لم تشحن قط أي جهاز للطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى إلى الصين، وذلك عقب ‌تقرير ذكر أن مسؤولين أمريكيين قلقون من احتمال وصول إحدى أكثر أدوات الشركة تطورا ​إلى الصين. وأغلقت أسهمها على تراجع 1.1 % .

وهوت أسهم مجموعة الفنادق (بي.بي.إتش.إي)، ومقرها هولندا، 15.8 % بعد أن أعلنت الشركة أن عرض الاستحواذ بقيمة 920.9 مليون جنيه إسترليني (1.2 مليار دولار) المقدم من مجموعة فاتال الفندقية الإسرائيلية ​لم يكتمل.