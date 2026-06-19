مستوى قياسي جديد لمؤشر نيكاي الياباني بدعم أسهم الذكاء الاصطناعي

سجل مؤشر نيكاي الياباني مستوى قياسياً ‌جديداً اليوم الجمعة بدعم من إقبال المستثمرين على شراء الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في أعقاب الارتفاع الحاد الذي شهدته أسهم شركات ⁠أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر نيكاي 0.78% إلى 71608.95 نقاط خلال التعاملات بعد أن سجل مستوى قياسياً عند ‌71952.99 في وقت سابق من الجلسة. وانخفض ‌المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ‌0.24% إلى ‌4058.54 نقطة.

وقال كازواكي شيمادا كبير الخبراء الاستراتيجيين في شركة ‌إيواي كوزمو للأوراق المالية: «لم يكن ⁠أمام المستثمرين خيار سوى شراء الأسهم المرتبطة بشركات الرقائق الإلكترونية بعد ⁠الارتفاع ⁠الحاد الذي شهدته أسهم شركات الرقائق الإلكترونية الأمريكية الليلة الماضية».

وزاد سهم ⁠مجموعة سوفت للاستثمار في مجال التكنولوجيا وسهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق بواقع 3.25% و4.19% على التوالي.

وأدت ‌أسهم البنوك إلى انخفاض المؤشر توبكس، إذ تراجع سهم مجموعة ميتسوبيشي المالية وسهم مجموعة ميزوهو المالية بنحو 3% لكل منهما.