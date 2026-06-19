نيكاي الياباني عند مستوى قياسي جديد بدعم من أسهم الذكاء الاصطناعي





سجل ​المؤشر نيكاي الياباني مستوى قياسيا ‌جديدا ​اليوم الجمعة بدعم من إقبال المستثمرين على شراء الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في أعقاب الارتفاع الحاد الذي شهدته أسهم شركات ⁠أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.

وارتفع المؤشر نيكي 0.78 بالمئة إلى 71608.95 بحلول ‌الساعة 0138 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل مستوى قياسيا عند ‌71952.99 في وقت سابق من الجلسة. وانخفض ‌المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ‌0.24 بالمئة إلى ‌4058.54.

وقال كازواكي شيمادا كبير الخبراء الاستراتيجيين ​في شركة ‌إيواي كوزمو ​للأوراق المالية "لم يكن ⁠أمام المستثمرين خيار سوى شراء الأسهم المرتبطة بشركات الرقائق الإلكترونية ​بعد ⁠الارتفاع ⁠الحاد الذي شهدته أسهم شركات الرقائق الإلكترونية الأمريكية الليلة الماضية".

وزاد سهم ⁠مجموعة سوفت للاستثمار في مجال التكنولوجيا وسهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق بواقع 3.25 بالمئة و4.19 بالمئة على التوالي.

وأدت ‌أسهم البنوك إلى انخفاض المؤشر توبكس، ​إذ تراجع سهم مجموعة ميتسوبيشي المالية وسهم مجموعة ميزوهو المالية بنحو ثلاثة بالمئة لكل منهما.