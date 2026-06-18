أسهم الإمارات تقود البورصات المرتفعة مع تفاؤل المستثمرين بآفاق السلام

تباين أداء الأسواق العربية أمس وتأرجحت المؤشرات ما بين الصعود والهبوط مع تباين تقديرات المتعاملين لمستقبل الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وفيما أعرب العديد من المستثمرين عن تفاؤلهم بآفاق السلام في المنطقة وعودة النشاط والزخم إلى القطاعات والأنشطة الاقتصادية، استسلم آخرون للقلق من حدوث أي خروقات للاتفاق الجديد للسلام وترقب بدء سريان الاتفاق على الأرض وعودة حركة الملاحة بصورتها الكاملة والطبيعية مجدداً عبر مضيق هرمز.

انقسم أداء البورصات غلب اللون الأخضر على شاشات التداول في الإمارات وارتفعت مؤشرات سوقي دبي وأبوظبي الماليين كما صعدت الأسهم السعودية وبورصة البحرين بدعم حالة من الزخم والنشاط على أسهم القطاعات الرئيسية خاصة المالي والمصارف والعقارات والتأمين والاستثمار والتجزئة والخدمات والنقل‘ فيما استسلمت مؤشرات الأردن والكويت وقطر لقلق المستثمرين وغلب الطابع البيعي على طلبات الشراء لتتجه الأسعار والمؤشرات نحو النزول فيما، كانت البورصة المصرية مغلقة في عطلة رسمية .

دبي

وأغلق مؤشر سوق دبي المال على ارتفاع 2.51% ليلامس 6270 نقطة حيث أغلق المؤشر عند 6269.51 نقطة، واستحوذ السوق على 40% من إجمالي قيمة تداولات الأسواق المحلية بقيمة تخطت 1.72 ىمليار درهم عبر إبرام 25.9 ألف صفقة.

وجاءت أسهم شركات الخدمات والمصارف والنقل بمقدمة النمو السعري في سوق دبي المالي حيث تصدر سهم تيكوم نمو 7.28% إلى سعر 3.68درهم ثم سهم الإمارات دبي الوطني 7.21% إلى سعر32.4 درهم ثم سهم تاكسي دبي 5.98% لسعر 2.48درهم تلاهم سهم العربية للطيران 5.93% إلى سعر 5.89درهم.

في المقابل وعلى صعيد الأسهم المتراجعة تقلص سهم دبي للمرطبات 5% إلى سعر 26درهم ثم سهم الفردوس 4.9% إلى 0.309 درهم وتقلص سهم مزايا 4.7% إلى سعر 0.85درهم ثم سهم اكتتاب 3.5% لسعر 0.45 درهم.

أبوظبي

وشهد سوق أبوظبي المالي تنفيذ 45.7 الف صفقة بتداولات قيمتها 2.5 مليار درهم وتجاوز مؤشر السوق 10113.5 نقطة في ختام جلسة التداول بنمو 1.17%.

وتصدرت أسهم قطاعات المصارف والتأمين والصناعة والعقارات الارتفاعات وصعد سهم بنك الاستثمار 14.8% إلى 0.03 درهم وزاد سهم دار التأمين 10.1% ليغلق عند 1.85 درهم يليه سهم الشارقة للأسمنت بارتفاع 9.9% وصولاً إلى 1.22 درهم فيما زاد رأس الخيمة العقارية 9.6% إلى 1.14 درهم .

وعلى صعيد الأسهم المتراجعة انخفض سهم إي سفن 5% إلى 1.9درهم وسهم بنك ام القيوين 2.7% إلى 2.83درهم وتراجع البحيرة للتأمين 2.4% إلى 2.4دراهم تلاه سهم طيران أبوظبي بانخفاض 1.9% وصولاً إلى 5.1 دراهم.

البحرين

وعلى صعيد الأسواق العربية فقد ارتفع مؤشر سوق البحرين بنحو 0.6% أمس مقارنة بإغلاق جلسات الاربعاء ليستقر فوق 2028 نقطة مع نشاط أسهم قطاعات رئيسية كالقطاع المصرفي والإتصالات.

السعودية

وأغلق مؤشر السوق الرئيسية السعودية "تاسي" مرتفعا 0.06 % إلى 11121 نقطة مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة مع تحسن أسعار عدد من الأسهم في قطاعات رئيسية بقيادة القطاع المالي والاستثمار.

الكويت

وأنهت بورصة الكويت تعاملاتها الخميس، على تراجع بنسبة 0.63% حيث أغلق مؤشر السوق عند مستوى 9220 نقطة.

قطر

وتقلص مؤشر بورصة قطر بنحو 0.61% نقطة ليغلق عند مستوى 10511نقطة وجاء التراجع نتيجة عمليات بيع على عدد من الأسهم القيادية في قطاعات التأمين والاتصالات والتخزين .

الأردن

بينما أنهت البورصة الأردنية تداولاتها بتراجعي نسبي في مؤشرها 0.15% ليستقر فوق 3963 نقطة مع تقلص سعري لأسهم في قطاعات أساسية .

وأغلقت البورصة المصرية أمس، في عطلة رسمية بمناسبة الاحتفالات بعيد رأس السنة الميلادية.