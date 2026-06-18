تباين أداء المؤشرات الأوروبية وسط توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات الخميس، حيث سجلت بعض الأسهم أداءً ضعيفاً في مستهل ​التعاملات وسط رهان المستثمرين على أن الخطوة ‌التالية ​لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ستكون رفع أسعار الفائدة بعد توقعات صانعي السياسة بالتشديد النقدي، لكن انخفاض أسعار النفط ساعد في تهدئة المخاوف إزاء التضخم.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.15% ليصل إلى 638.35 نقطة بحلول ⁠الساعة 0812 بتوقيت جرينتش. وأبقى مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة دون تغيير الأربعاء، لكن استمرار المخاوف من التضخم دفع تسعة من صانعي السياسة النقدية إلى توقع رفع ‌أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام. ووفقاً لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 49.5% رفع أسعار ‌الفائدة في سبتمبر وأن تظل دون ‌تغيير بعد ذلك حتى نهاية العام.

وواصل النفط خسائره الخميس، واقترب خام ‌برنت من 77 دولاراً للبرميل بعد أن وقعت الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً مؤقتاً لإنهاء ​الحرب بينهما وإعادة ‌فتح مضيق ​هرمز ورفع العقوبات الأمريكية على النفط ⁠الإيراني. وارتفع سهم شركة الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا 0.9%، وسهم إير فرانس 2.7%. وتتأثر شركتا الطيران بشدة بأسعار ​الطاقة.

وصعدت ⁠أسهم شركات ⁠التكنولوجيا 0.6% مع ارتفاع سهمي شركتي إنفينيون وآيكسترون لتصنيع الرقائق بأكثر من 4% لتقتفي أثر الأسهم الآسيوية.

وارتفع سهم ⁠جنرالي 2.6% بعد صدور تقرير أفاد بأن بنك يوني كريديت الإيطالي يسعى إلى مضاعفة حصته في البنك عبر شركة دلفين، وهي شركة عائلة ديل فيكيو القابضة. وربح سهم يوني كريديت 0.3%.

وتراجع سهم تسكو، ‌أكبر متاجر التجزئة للمواد الغذائية في بريطانيا، 3.3% بعد الإعلان عن ​تباطؤ نمو المبيعات في الربع الأول بسبب تبعات الصراع في الشرق الأوسط. وقفز سهم إيدنريد 13.9% بعدما أفادت تقارير إعلامية بأن شركة بي.سي بارتنرز البريطانية تدرس الاستحواذ على ​الشركة الفرنسية.