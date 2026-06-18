نيكاي يتجاوز 71 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه

صعد المؤشر نيكاي الياباني الخميس ​ليتجاوز مستوى 71 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن ‌مددت الولايات المتحدة ​وإيران وقف إطلاق النار بينهما، ما أدى إلى تخفيف التوتر الجيوسياسي ودعم الرغبة في المخاطرة.

وارتفع المؤشر 1.65% ليغلق عند 71053.49 نقطة، بعد أن سجل أعلى مستوى عند 71398.58 نقطة. كما صعد المؤشر ⁠توبكس الأوسع نطاقاً 1.37% إلى 4068.18 نقطة، وهو أيضاً أعلى مستوى له على الإطلاق.

أصدرت الولايات المتحدة وإيران نص اتفاق مؤقت لإنهاء الصراع بينهما، فيما هدد الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الهجمات وقتل المسؤولين الإيرانيين في حالة عدم وفائهم بالتزاماتهم.

واستجابت الأسواق الآسيوية للموقف المتشدد للسياسة النقدية ‌الذي اتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي ‌أبقى أسعار الفائدة دون تغيير. وارتفع الدولار على نطاق ‌واسع، في حين لامس ‌الين أدنى مستوى له منذ ما يقرب من عامين، مقترباً من المستويات التي ​دفعت طوكيو إلى ‌التدخل في ​الأسواق.

وقال تاكايوكي مياجيما الاقتصادي لدى ⁠مجموعة سوني المالية في مذكرة «ارتفع نيكاي بأكثر من 5700 نقطة خلال أيام التداول الخمسة الماضية، ما يجعل جني الأرباح ​أمراً محتملاً ⁠بسبب الصعود ⁠المفرط على المدى القصير».

وأضاف «من المرجح أن تستمر توقعات النمو للأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات في دعم السوق. علاوة على ⁠ذلك، قد يشكل انخفاض أسعار النفط والآمال في تحسن الوضع في الشرق الأوسط دافعاً إيجابياً للأسهم اليابانية».

وتصدرت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات مكاسب المؤشر نيكاي، إذ قفز سهم موراتا للتصنيع وسهم سكرين هولدنجز 8.10% و7.21% على الترتيب. كما ارتفعت أسهم البنوك، مدعومة بسهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية الذي ​صعد 3.12%.

وجاء أداء السوق إيجابياً على نطاق واسع، إذ ارتفعت أسهم 136 شركة ضمن المؤشر نيكاي، مقابل تراجع أسهم 84 شركة، فيما استقرت أسهم 5 شركات دون ​تغيير.