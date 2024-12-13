المؤشر نيكاي الياباني يغلق منخفضاً وسط جني أرباح وتقييم بيانات أمريكية

أغلق المؤشر نيكاي الياباني منخفضا اليوم الجمعة مع اتجاه المتعاملين لجني الأرباح عقب صعود استمر أربع جلسات بعد أن رفعت البيانات الاقتصادية الأمريكية الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وهبط المؤشر نيكاي 0.95 بالمئة إلى 39470.44 نقطة، لكنه كسب 1.94 بالمئة خلال الأسبوع. ودفعت مكاسب أمس الخميس المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في شهرين.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.95 بالمئة إلى 2746.56 نقطة لكنه ارتفع 1.68 بالمئة خلال الأسبوع.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا رئيس التداول في فيليب سيكيوريتيز اليابان "أدى ضعف إغلاق الأسواق الخارجية خلال ساعات الليل إلى انخفاض المعنويات، مما دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم لجني الأرباح".

وأضاف "أرادت السوق تعديل مراكزها قبل عطلة نهاية الأسبوع".

وتجاوز المؤشر نيكاي أمس الخميس مستوى 40 ألف نقطة الرئيسي للمرة الأولى منذ 15 أكتوبر.

وتراجعت مؤشرات وول ستريت الليلة الماضية، إذ قيم المتعاملون المؤشرات الاقتصادية الرئيسية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية أمس الخميس أن أسعار المنتجين ارتفعت 0.4 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر، مقارنة بتقديرات ارتفاع 0.2 بالمئة، وفقا لخبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم.

وخسرت أسهم فاست ريتيلينغ المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو، 2.26‭‭ ‬ بالمئة لتضغط على المؤشر نيكاي أكثر من غيرها.

وهبط سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 3.11 بالمئة، مقتفيا أثر انخفاض شركات تصنيع الرقائق الأمريكية 0.91 بالمئة. وخسرت شركة شين إتسو كيميكال لصناعة رقائق السيليكون 2.86 بالمئة.

وقفز سهم أوجي هولدينغز 11.23 بالمئة ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر نيكاي بعد أن أعلنت شركة صناعة مواد التغليف عن إعادة شراء أسهم.

وهوى سهم شركة أومرون لصناعة معدات الرعاية الصحية 5.63 بالمئة ليصبح أكبر خاسر بالنسبة المئوية على المؤشر نيكاي. وخسر سهم شركة آي.إتش.آي لصناعة الآلات الثقيلة 5.18 بالمئة.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية البالغ عددها 33 باستثناء ثلاثة.

وارتفع مؤشر صناع اللب والورق 3.75 بالمئة وأضاف قطاع الشحن 1.43 بالمئة.

ومن بين 1644 سهما في السوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 32 بالمئة وانخفض 64 بالمئة، بينما استقر ثلاثة بالمئة.