تباين أداء مؤشرات الأسواق العربية

تباين أداء أسواق المال العربية أمس، واتجه معظمها نحو الصعود بدعم تفاؤل بآفاق السلام في المنطقة، فيما استسلمت أخرى لعمليات جني أرباح بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة.

وواصل مؤشرا سوقي دبي وأبوظبي الصعود أمس، لليوم الثاني على التوالي، مع عمليات شراء مكثفة قادت العديد من أسهم القطاعات الرئيسية للصعود بقيادة شركات القطاع المالي والصناعات والطاقة.

دبي

وأغلق مؤشر سوق دبي للأوراق المالية، على ارتفاع 1.01% ليغلق عند 6115.97 نقطة حقق السوق 23.2 ألف صفقة بقيمة ناهزت 1.5 مليار درهم بحصة 47% من تداولات الأسواق المحلية التي ناهزت 3.2 مليارات درهم.

وجاءت شركات الاستثمار واللوجستيات في صدارة الأسهم الأعلى ارتفاعاً في سوق دبي المالي بنهاية جلسة التداول وتصدر سهم الفردوس 14.8% وصولاً إلى 0.32 درهم يليه سهم أجيليتي 11.8% وصولاً إلى 1.6 درهم وأغلق سهم اكتتاب مرتفعاً 8.9% وصولاً إلى 0.47 درهم ثم سهم إثمار 6.7% ليغلق عند 0.20 درهم.

وعلى صعيد الأسهم المتراجعة تقلص سهم مصرف السلام السودان 1.7% إلى سعر 0.57 درهم ثم سهم الإمارات ريم 1.4% ليستقر عند 2 درهم بينما تراجع سهم «سلامة» 1.2% إلى 0.74 درهم وهبط سهم باركن 1.1% إلى 6 دراهم.

أبوظبي

وشهد سوق أبوظبي المالي أمس تنفيذ 32.2 ألف صفقة بتداولات قيمتها 1.7 مليار درهم وتجاوز مؤشر السوق 9996 نقطة بنمو 0.33%.

وتصدرت أسهم قطاعات البنوك والعقارات والطاقة الارتفاعات في سوق أبوظبي المالي وارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري 4.8% إلى سعر 15.58 درهماً متصدراً الشركات المرتفعة في السوق تلاه سهم الدار العقارية مرتفعاً 4.6% إلى 8.49 دراهم وصعد سهم إن إم دي سي إنيرجي 4.4% وصولاً إلى 3 درهم يليه سهم فينكس 3.6% ليغلق عند 0.68 درهم.

وتصدر سهم فريتيغلوب الأسهم المتراجعة في سوق أبوظبي المالي وهبط 4.9% وصولاً إلى 2.71 درهم ونزل سهم رأس الخيمة للأسمنت 4.3% إلى 0.92 درهم يليه سهم بنك الاستثمار وتراجع 3.5% نزولاً إلى 0.03 درهم يليه سهم الوطنية للسياحة 3.3% ليستقر عند 1.44 درهم.

مصر

على صعيد الأسواق العربية أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنمو واضح بنسبة 1.1%عند مستوى 52621 مدفوعاً بعمليات شراء قادها المستثمرون الأجانب. واستفادت الأسواق من تواصل عمليات الشراء القوية مع عودة المستثمرين الأفراد والمؤسسات والصناديق إلى الشراء بقوة.

واستفادت المؤشرات من حالة التفاؤل بشأن مستقبل السلام في الشرق الأوسط، وطي صفحة التوترات والقلق التي ألقت بظلالها على معنويات المستثمرين الفترة الماضية.

البحرين

وارتفع مؤشر سوق البحرين بنحو 0.78% بجلسات أمس مقارنة بإغلاق جلسة الثلاثاء ليناهز 2016 نقطة مع نشاط أسهم قطاعات رئيسية كقطاع الاستثمار والخدمات. وسيطرت حالة من النشاط على التداولات وسط تفاؤل المتعاملين.

ومع مراهنة المتعاملين على المزيد من ارتفاعات الأسعار سيطر الطابع الشرائي على التداولات مقارنة بعمليات البيع.

قطر

وصعد مؤشر بورصة قطر بنحو 0.23% نقطة ليغلق عند مستوى 10575 نقطة وجاء هذا النمو نتيجة عمليات شراء على عدد من الأسهم القيادية في قطاعات الاستثمار واللوجستيات.

وتفوقت طلبات الشراء على عروض البيع مع احتفاظ المستثمرين بالأسهم تحسباً لتواصل ارتفاع الأسعار وزيادة المكاسب الرأسمالية.

الأردن

مقابل ذلك أنهت البورصة الأردنية تداولاتها بتراجع ملحوظ في مؤشرها 1.2% ليستقر فوق 3969 نقطة مع تقلص سعري لأسهم في قطاعات أساسية وجاء النزول بضغط عمليات لجني الأرباح.

السعودية

وأغلق مؤشر السوق الرئيسية السعودية «تاسي» متراجعاً 0.28% إلى 11115 نقطة مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة مع تراجع طفيف لأسهم عدد من القطاعات بمقدمتها القطاعان الصناعي والمصرفي. ويترقب المتعاملون توقيع اتفاق السلام في الشرق الأوسط غداً لطي صفحة التوترات الإقليمية واستعادة زخم النشاط.

الكويت

وأنهت بورصة الكويت تعاملاتها أمس على تراجع بنسبة 0.24% حيث أغلق مؤشر السوق عند مستوى 9279 نقطة وسط تعاملات سيطر عليها الحذر من جانب المستثمرين.

مسقط

وتراجعت الأسهم العمانية وسط عمليات بيع تجاوزت عمليات الشراء وهبط المؤشر العام لبورصة مسقط بنحو 0.67% مع تقلص سعري للأسهم في قطاع الصناعة ليصل المؤشر 7582 نقطة عند الإغلاق.