المؤشر نيكاي الياباني يرتفع مع تقييم المستثمرين لآفاق حرب إيران

وقال واتارو أكياما محلل الأسهم في نومورا سكيوريتيز "مع اقتراب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الليلة، يبدو أن المستثمرين يتبنون موقفا يميل أكثر للانتظار والترقب". وأضاف "مع ذلك، فإن انخفاض أسعار النفط الخام مع استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط يمثل عاملا إيجابيا لأسعار الأسهم".
وانخفضت أسعار النفط بنحو خمسة بالمئة في الجلسة السابقة لتصل إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، قبل أن تتعافى قليلا اليوم الأربعاء. وارتفع 155 سهما على المؤشر نيكاي فيما انخفض 68 سهما.
وحققت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي دعمت مكاسب المؤشر، أداء قويا بشكل عام، إذ قفز سهم ليزرتيك لمعدات فحص الرقائق 13.7 بالمئة وارتفع سهم موراتا للتصنيع، التي تنتج المكونات الإلكترونية، 4.6 بالمئة.
وكان أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في قطاع التكنولوجيا إذ تراجع ثلاثة بالمئة، يليه سهم نيبون يوسين للشحن الذي انخفض 2.5 بالمئة. وسيتابع المستثمرون عن كثب تصريحات الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وارش بشأن التضخم والبطالة والتوقعات الاقتصادية خلال مؤتمره الصحفي الأول عقب اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة في وقت لاحق اليوم. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير.