الأخضر يكسو مؤشرات أسواق المال العربية مدفوعاً بآمال السلام

«سوق دبي» يقود ارتفاعات البورصات العربية ويتجاوز مستوى 6055 نقطة

اكتست معظم شاشات الأسعار في أسواق المال العربية باللون الأخضر في ختام التعاملات أمس، وسط حالة من التفاؤل صاحبت اتفاقات السلام وانتهاء التوترات الجيوسياسية.

وجاء نشاط الأسواق مدفوعاً بارتفاعات سعرية وعمليات شراء كبيرة تمت على الأسهم في الكثير من القطاعات الرئيسية، في مقدمتها القطاع المالي والتجزئة والصناعة والطيران والاستثمار والعقارات.

الإمارات

وأغلق مؤشر سوق دبي للأوراق المالية، أمس، على نمو 1.69% ليلامس 6055 نقطة بنهاية تداولات أمس، وحقق تداولات قياسية بقيمة تخطت 1.8 مليار درهم، عبر إبرام 28.6 ألف صفقة.

بينما شهد سوق أبوظبي ما يناهز 49.1 ألف صفقة بتداولات تجاوزت قيمتها 2.42 مليار درهم، فيما وصل مؤشر السوق عند مستوى 9963 نقطة بنمو فاق 1.61%. واستعادت الأسهم المحلية مستويات مطلع مارس الماضي، فيما وصلت سيولة الأسهم الإجمالية عند مستوى 4.4 مليارات درهم.

تداولات دبي

وجاءت أسهم لشركات في القطاع المالي والتجزئة والعقارات والطيران بمقدمة النمو السعري في سوق دبي المالي مع إغلاق الجلسات، حيث تصدر سهم مزايا بنسبة 6% وسعر 0.89 درهم.

ثم سهم سبينيس 5.9% لسعر 1.25 درهم، تلاه سهم إعمار 5.1% إلى سعر 12.3 درهماً، ثم سهم العربية للطيران بنسبة 4.8%، وسعر 5.39 دراهم، فيما قفز سهم الإمارات دبي الوطني، بنسبة 4.4% إلى مستوى 29.96 درهم، وصعد سهم ديوا بنسبة 0.7% أو بـ 2.75 درهم.

في المقابل وعلى صعيد الأسهم المتراجعة تقلص سهم الخليج للملاحة بنسبة 2.2% إلى سعر 3.1 دراهم، ثم سهم تكافل الإمارات 1.8% لسعر 1.5 درهم، وتقلص سهم شيميرا الإمارات 1.6% إلى سعر 7.6 دراهم، فيما تقلص سهم بنك المشرق 0.8% ليستقر عند سعر 250 درهماً، فيما بقي سهم طلبات هولدينغ على ثبات عند 1.31 درهم.

أبوظبي

وتصدرت أسهم قطاعات التأمين والاستثمار واللوجسيتيات والطاقة الارتفاعات في مؤشر سوق أبوظبي المالي، حيث ارتفع سهم الظفرة للتأمين 14.8% إلى 8.1 دراهم، ونما سهم دار التأمين 11.5% إلى سعر 1.6 درهم، بينما زاد أوراسكوم 11% إلى 57 درهماً.

وأقفل سهم الدار العقارية على ارتفاع بنسبة 4.8% عند 8.11 دراهم. وقفز سهم طاقة بنسبة 13.3% لسعر 2.6 درهم، وكانت شركة مؤسسة أبوظبي للطاقة، التي تمتلك أغلبية الأسهم في طاقة.

والمملوكة بشكل كامل وغير مباشر لشركة العماد القابضة، قد أصدرت إشعارًا بالاستحواذ الإلزامي على كافة أسهم المساهمين البالغة 2113.76 مليون سهم في شركة طاقة، بقيمة 2.70 درهم للسهم.

أما على صعيد الأسهم المتراجعة، فقد تراجع سهم فيرتيغلوب 5% إلى سعر 2.85 درهم، ثم سهم أسمنت الفجيرة 4.9% عند سعر 0.4 درهم، وسهم حياة 4.8% عند سعر 1.38 درهم، بينما تراجع سهم الوثبة للتأمين 3.5% إلى سعر 2.99 درهم.

السعودية

وعلى صعيد الأسواق العربية أغلق مؤشر السوق الرئيسية السعودي «تاسي» مرتفعاً 0.6% إلى 11145 نقطة مع ارتفاع سعري لأسهم عدد من القطاعات، في مقدمتها القطاع المالي والنشاط الزراعي.

وسادت حالة من التفاؤل أوساط المستثمرين، وتزايدت الآمال بمزيد من التحسن في الأسواق الفترة المقبلة مع عودة السلام وابتعاد شبح الحرب وتحسن أسواق النفط وعودة تدفقات الخام عبر مضيق هرمز مجدداً.

مسقط

وزاد المؤشر العام للبورصة العمانية، وصعدت بورصة مسقط بنسبة 0.20% مع ارتفاع سعري لأسهم قطاع التجزئة والطاقة، ليتجاوز المؤشر 7633 نقطة، وجاء الصعود بدعم عمليات شراء قوية استهدفت العديد من الشركات في القطاعات الحيوية. البحرين وأغلقت بورصة البحرين، أمس، لعطلة رسمية.

الأردن

وواصلت البورصة الأردنية نشاطها مع انتعاش شهية المتعاملين والإقبال على المخاطرة للاستفادة من قفزة أسعار متوقعة مع إحلال السلام في المنطقة وابتعاد شبح التوتر وأجواء الحرب، لتغلق على نمو نسبي في مؤشرها 0.1% ليستقر فوق 4019 نقطة مع نمو سعري لأسهم في قطاعات أساسية.

قطر

وتراجع مؤشر بورصة قطر بشكل طفيف 0.02% ليغلق عند مستوى 10551 نقطة، وجاء هذا التراجع نتيجة عمليات بيع على عدد من الأسهم في القطاعي المالي والصناعة.

فيما يترقب المتعاملون توقيع اتفاق السلام يوم الجمعة المقبل ليمنح المتعاملين المزيد من الثقة خلال الفترة المقبلة بعد فترة تقلبات شهدتها الأسواق بسبب توترات الأوضاع في المنطقة.

مصر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة أمس، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر، وبالم هيلز للتعمير، والشرقية إيسترن كومباني.

فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت تعاملات المصريين للشراء فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 10.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.720 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 52047 نقطة، وهبط مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 63931 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلى» بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 24266 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 6081 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 15483 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 100 متساوى الأوزان» بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 21262 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 5810 نقطة.