داو جونز يسجل قمة تاريخية وسط تراجع النفط وتفاؤل اتفاق واشنطن - طهران

سجل مؤشر داو جونز الصناعي مستوى قياسياً جديداً خلال تعاملات الثلاثاء، مدعوماً بانخفاض أسعار النفط وتزايد التفاؤل بشأن اتفاق سلام مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران، في حين أظهرت الأسواق تبايناً في أداء مؤشرات وول ستريت.

وارتفع مؤشر داو جونز 306.27 نقاط أو 0.59% ليصل إلى 51,977.30 نقطة، في حين استقر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند 7,555.24 نقطة بارتفاع طفيف نسبته 0.01%، في حين تراجع مؤشر ناسداك المركب بشكل محدود بنسبة 0.03% إلى 26,675.54 نقطة.

وجاء هذا الصعود في داو جونز مع تراجع أسعار النفط الخام، وسط توقعات بعودة الإمدادات عبر مضيق هرمز الحيوي، وهو ما خفف المخاوف من ضغوط التضخم في أسواق الطاقة.

وفي سياق متصل، تجاوزت القيمة السوقية لشركة سبيس إكس قيمة شركة أمازون، لتصبح خامس أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية، في انعكاس لاستمرار الزخم في أسهم قطاع الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة.

ويعكس الأداء العام للأسواق حالة من التوازن بين التفاؤل الجيوسياسي المرتبط بانحسار التوترات في الشرق الأوسط، وبين الحذر من استدامة هذا التحسن في ظل بقاء تفاصيل الاتفاق غير مكتملة.