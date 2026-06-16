نيكاي يقلص مكاسبه بعدما تجاوز 70 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه

قلص المؤشر نيكاي مكاسبه بعدما تجاوز 70 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه، حيث ارتفع المؤشر نيكاي إلى مستوى غير مسبوق في تداولات الثلاثاء بعد أن رفع ​بنك اليابان أسعار الفائدة كما كان متوقعاً إلى حد كبير دون الإشارة إلى وجود ‌حاجة ملحة للمزيد من ​تشديد السياسة النقدية. وتراجعت السندات الحكومية اليابانية بعد قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية إلى 1%، بينما استقر الين إلى حد كبير عند نحو 160 للدولار، وهو ما يرى المتعاملون أنه المستوى الذي يتدخل عنده المسؤولون اليابانيون لدعم العملة. وصعد نيكاي 0.1% إلى 69404.50 عند الإغلاق، لكنه قفز في وقت سابق 1% إلى 70020.68 نقطة لأول مرة في تاريخه. غير ⁠أن المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً انخفض 0.2% ليغلق عند 3991.14 نقطة بعد أن تحول في البداية إلى تحقيق مكاسب عقب إعلان قرار السياسة النقدية قبل أن يتراجع بعد ذلك.

وقال شينيتشي أوشيدا نائب محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحفي بدأ في وقت إغلاق ‌تعاملات البورصة نفسه: «ارتفاع الأسعار آخذ في الاتساع، وهناك خطر من أن ينحرف التضخم الأساسي عن هدفنا»، لكن «خطر التدهور الحاد للاقتصاد تضاءل». وأضاف أنه لم تكن هناك أي مقترحات برفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية خلال الاجتماع.

وجاء ‌قرار بنك اليابان رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ ديسمبر خلال فترة توقف التعاملات على الأسهم والسندات، ولم يكن له تأثير يذكر على الين في ‌البداية. وتذبذبت العملة اليابانية قليلاً في نطاق ‌160 للدولار، وسجلت في أحدث تعاملات 160.32 مقابل العملة الأمريكية.

وقالت شارو تشانانا محللة شؤون الاستثمار لدى ساكسو: «نفذ بنك اليابان ما توقعته الأسواق... لكن ​رد الفعل يظهر أن ‌هذا لم يكن تشديداً بالقدر الذي ​يجبر الين على إعادة تسعير كبيرة».

وأضافت أن ⁠البنك المركزي «لا يزال يتحرك بطريقة تدريجية جداً ويواصل القول إن الظروف المالية ستظل مواتية... وهذا يدعم الأسهم اليابانية بشكل طفيف لأن بنك اليابان يشدد السياسة النقدية، لكن ليس بطريقة تهدد السيولة أو الأرباح». ومن 225 ​سهماً على نيكاي، ⁠ارتفع 78 سهماً وانخفض 144 ⁠واستقر 3 أسهم.

وكان لعدد من أسهم الذكاء الاصطناعي تأثير كبير في دعم السوق. وتفوقت شركات تصنيع معدات اختبار الرقائق في الأداء مع ارتفاع سهم أدفانتست3.1%، وكذلك أسهم شركات مراكز البيانات، إذ صعد سهم فوجيكورا 9% وسهم فوروكاوا إلكتريك 4.9%.

وانخفضت العقود الآجلة للسندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات 0.49 ين إلى 127.77 يناً بنهاية الجلسة العادية. وارتفع عائد السندات النقدية لأجل 10 سنوات سبع نقاط أساس إلى 2.655%. وترتفع العائدات عندما تنخفض أسعار السندات.

وكانت التحركات في مناطق أخرى من المنحنى أكثر هدوءاً، وصعد العائد على السندات لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 1.405%، وارتفع ‌العائد على السندات لأجل 30 عاماً 3 نقاط أساس إلى 3.775%.

وقال هيروفومي سوزوكي محلل شؤون العملات لدى إس.إم.بي.سي: «قد يصبح تقديم موعد رفع أسعار الفائدة التالي أمراً وارداً في حالة تسارع التضخم أو زيادة انخفاض قيمة الين».

وأضاف: «من المرجح أن يواصل بنك اليابان رفع أسعار الفائدة تدريجياً ​مرة من كل ستة أشهر إلى سنة».