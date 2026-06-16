الأسهم الأوروبية ترتفع وسط ترقب الاتفاق بين أمريكا وإيران

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً في مستهل تداولات ​الثلاثاء مواصلة الصعود المسجل في الجلسة السابقة، ‌في وقت ​يقيّم فيه المستثمرون الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران واحتمالات استئناف إمدادات النفط عبر مضيق هرمز.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% إلى 636.01 نقطة بحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، وقاد مؤشر السلع ⁠والخدمات الصناعية المكاسب بصعوده 1.2%.

وأغلق المؤشر على ارتفاع غير مسبوق الاثنين بعد اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع الذي استمر 3 أشهر ‌وفتح مضيق هرمز.

واستمرت أسعار النفط في الانخفاض الثلاثاء واقترب خام برنت من 82 دولاراً للبرميل، ما ‌خفف بعض المخاوف بشأن التضخم والتي أدت إلى ‌توقعات بمزيد من التشديد النقدي. ورفع البنك المركزي ‌الأوروبي أسعار الفائدة 25 ‌نقطة أساس الأسبوع الماضي لمكافحة ضغوط الأسعار. وأظهرت بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن ​أن المتعاملين يتوقعون ‌رفعاً آخر ​بحلول نهاية العام.

وترفع بنوك ⁠مركزية في دول أخرى أيضاً تكاليف الاقتراض. ورفع بنك اليابان هذه التكاليف إلى أعلى مستوى لها في 31 ​عاماً ⁠لمواجهة ⁠ضغوط الأسعار المرتبطة بالطاقة. وينصب التركيز أيضاً على قرارات أسعار الفائدة التي سيتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك ⁠إنجلترا في وقت لاحق من الأسبوع.

وتراجعت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بعد تقلبات حادة في الجلسات القليلة الماضية. وانخفض مؤشر التكنولوجيا الأوسع نطاقاً 0.2%. ونزل سهم إس.تي مايكروإلكترونكس 2.5% بعد الإعلان عن ‌خطط لإصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة 1.5 مليار دولار.

وارتفع سهم بنك أونيكريديت ​الإيطالي 2.8% بعد أن رفضت ألمانيا عرض البنك لشراء أسهم كومرتس بنك، مشيرة إلى انخفاض السعر ودعمها لاستقلالية المؤسسة المالية. وارتفع سهم البنك الألماني 1%.