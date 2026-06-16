عاصفة خضراء في البورصات العالمية بعد تهدئة جيوسياسية مفاجئة

شهدت الأسواق المالية العالمية أمس موجة صعود قوية واسعة النطاق شملت الأسهم في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، في مقابل تراجع حاد في أسعار النفط، بعد توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يقضي بإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة العالمية.

وجاءت هذه التطورات لتعيد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن النمو والتضخم وأسعار الفائدة، في وقت اتجهت فيه الأسواق إلى تسعير سيناريو «تهدئة جيوسياسية» قد تعيد الاستقرار إلى سلاسل الإمداد العالمية وتخفف الضغوط التضخمية الناتجة عن الطاقة.

في الولايات المتحدة، انعكس التفاؤل فوراً على العقود الآجلة للأسهم، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.9%، وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.3%، بينما قفزت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بأكثر من 3.2%، ما يشير إلى افتتاح قوي في جلسة «وول ستريت».

وجاء هذا الصعود مدفوعاً بانخفاض أسعار النفط الخام بأكثر من 5.4%، وهو ما خفف المخاوف المرتبطة بالتضخم، وفتح الباب أمام إعادة تقييم توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. وارتفع سهم يونايتد إيرلاينز بنسبة 4.5%..

بينما أضافت كل من دلتا إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز 4% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، كما ارتفع سهم كل من نورويجيان كروز وكارنيفال كورب بنسبة 4%. في المقابل، انخفض سهم كل من إكسون موبيل وشيفرون، عملاقي صناعة النفط، بنسبة 3%.

وقال روبرت بافليك، مدير محافظ استثمارية أول في داكوتا ويلث: «الأمل معقود على أنه مع انخفاض ضغوط التضخم، قد يتمكن الاحتياطي الفيدرالي في مرحلة ما من خفض أسعار الفائدة».

وأضاف: «أعتقد أن هذا التوقع مستبعد بعض الشيء، لكنه يسهم في تحسين الوضع، وينعكس ذلك على عوائد سندات الخزانة، ما يهيئ بيئة أفضل بكثير للأسهم في المستقبل».

وانخفض مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو للخيارات (CBOE)، الذي يعتبر مقياس الخوف في وول ستريت، إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع عند 16.65 نقطة، وكان قد ارتفع إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهرين في الأسبوع السابق.

وشهدت الأسواق تقلبات حادة مع تراجع أسهم الذكاء الاصطناعي بعد ارتفاع قوي رفع المؤشرات الثلاثة إلى مستويات قياسية، وعزا المحللون عمليات البيع إلى حساسية قطاع التكنولوجيا لارتفاع أسعار الفائدة، واحتمالية اتخاذ مراكز استثمارية قبل طرح أسهم شركة سبيس إكس للاكتتاب العام.

في القارة الأوروبية، سجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي قفزة قوية بلغت 1.2% ليصل إلى 640.94 نقطة، مسجلاً مستويات قياسية جديدة، ومواصلاً تعويض خسائر سابقة مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.

وحققت غالبية القطاعات مكاسب، بقيادة أسهم شركات السيارات التي ارتفعت 3.5%، بينما قفزت أسهم شركات الطيران شديدة التأثر بأسعار الطاقة، مثل لوفتهانزا والخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس)، بأكثر من خمسة بالمئة لكل منهما.

وبلغ قطاع السفر والترفيه ذروة جديدة، مع تراجع أسعار الوقود وتحسن توقعات الطلب على السفر. في المقابل، تراجع قطاع الطاقة الأوروبي بنسبة 2.7%، متأثراً بهبوط النفط، ما يعكس إعادة توزيع واضحة لرأس المال داخل السوق الأوروبية.

ويشير محللون إلى أن أوروبا كانت الأكثر حساسية لتقلبات مضيق هرمز بسبب اعتمادها النسبي على واردات الطاقة، ما يجعلها أكبر المستفيدين من أي تهدئة جيوسياسية في المنطقة. ودفعت المخاوف بشأن التضخم ⁠الناتج عن ⁠صعود أسعار الطاقة، البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

ويتوقع المتداولون، وفقاً لبيانات مجموعة ⁠بورصات لندن، أن يرفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرة أخرى قبل نهاية العام.

وبالنسبة للشركات، زاد سهم مجموعة رينو 5% بعد أن أعلنت الشركة المصنعة للسيارات عن تطوير مركبة عسكرية بالتعاون مع شركة تاليس المتخصصة في تكنولوجيا الدفاع.

وصعد سهم شنايدر إلكتريك، المتخصصة في معدات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 3.3 % بعد دخولها في شراكة استراتيجية مع فوكسكون التايوانية لتطوير وتوسيع نطاق البنية التحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي. وفي المقابل، انخفضت أسهم الطاقة 2.7 % متأثرة بتراجع أسعار النفط الخام. في آسيا، سجلت الأسواق واحدة من أقوى جلساتها منذ أشهر.

حيث قفز مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 5% ليغلق عند مستوى قياسي جديد فوق 69 ألف نقطة، وارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 5.2% ليصل إلى 8545.98 نقطة، وارتفع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 0.6% ليصل إلى 24864.13 نقطة.

كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.6% ليصل إلى 4096.47 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 1.3% ليصل إلى 8922.90 نقطة، وارتفع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 2.8%، كما ارتفع مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 1.2 %.

مؤشرات الأسهم العالمية:

نيكاي الياباني + 5.6%

كوسبي الكوري الجنوبي + 5.2%

توبكس + 3.9%

تايكس التايواني + 2.8%

ناسداك 100: + 2%

شنغهاي المركب + 1.6%

ستاندرد آند بورز + 1.2%

ستوكس 600 الأوروبي + 1.2%

أسكس الأسترالي + 1.3%

داو جونز الصناعي + 1.0%

داكس الألماني + 1.7%

كاك الفرنسي + 1.7%

سينسكس الهندي + 1.2%

فوتسي البريطاني + 0.8%

هانغ سينغ (هونغ كونغ) + 0.6%