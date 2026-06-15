«وول ستريت» تحلّق بعد انفراجة أمريكية إيرانية.. و«ناسداك» يقفز 2.5%

قفزت الأسهم الأمريكية بقوة في مستهل تعاملات الاثنين، مدعومة بإعلان التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، ما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة ودفع مؤشرات وول ستريت إلى مكاسب واسعة النطاق.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 566 نقطة أو 1.16%، فيما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.55%، وقفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.47% بدعم من أسهم التكنولوجيا والنمو.

وجاءت المكاسب بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران أصبح نهائياً، فيما أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن مذكرة التفاهم بين الجانبين ستُوقع في سويسرا يوم الجمعة، في خطوة عززت الآمال بعودة الاستقرار إلى أسواق الطاقة العالمية.

كما أسهم الإعلان عن إعادة فتح مضيق هرمز في دفع أسعار النفط إلى التراجع الحاد، حيث هبط خام غرب تكساس الوسيط بنحو 5% ليتداول قرب مستوى 80 دولاراً للبرميل، ما خفف المخاوف المرتبطة بالتضخم وتكاليف الطاقة.

وفي سوق الأسهم، واصلت «سبيس إكس» جذب اهتمام المستثمرين، بعدما قفز سهم الشركة بنحو 6%، مواصلاً مكاسبه القوية عقب ارتفاعه بأكثر من 19% في أولى جلسات تداوله يوم الجمعة، لترتفع قيمته السوقية إلى أكثر من تريليوني دولار.

ويرى محللون أن نجاح الطرح العام للشركة يعكس استمرار شهية المستثمرين تجاه شركات التكنولوجيا والابتكار، ويمنح زخماً إضافياً للأسواق الأمريكية التي سجلت مكاسب متتالية خلال الأسابيع الماضية.

وتتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى بيانات مبيعات التجزئة والإسكان في الولايات المتحدة، إلى جانب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات واسعة النطاق بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل ترقب الأسواق لأي إشارات بشأن مسار السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام.