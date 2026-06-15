الأسهم اليابانية تصعد إلى مستويات ​قياسية ونيكاي يقفز 5%

اختتمت الأسهم اليابانية تعاملات الاثنين مرتفعة إلى مستويات ​قياسية بينما شهدت السندات الحكومية ارتفاعا ملحوظا عقب أنباء عن اتفاق ‌الولايات المتحدة وإيران ​على إطار عمل لاتفاق ينهي الصراع بينهما، مما أدى إلى شعور بالارتياح في الأسواق.

واتفقت الولايات المتحدة وإيران الأحد على إعادة فتح مضيق هرمز، وهو اتفاق مبدئي أدى إلى تراجع أسعار النفط لكنه أبقى مصير البرنامج النووي الإيراني مرهونا بمفاوضات لاحقة.

وارتفع المؤشر نيكاي 5% ليغلق عند 69317.50 نقطة بعد أن قفز 5.6% وتجاوز مستوى 69 ألف نقطة للمرة الأولى. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 3% إلى 3999.60 ألف نقطة، بعد أن صعد 3.9 %.

وقال شينجو إيدي ‌كبير محللي الأسهم في معهد (إن.إل.آي) للأبحاث "هذا مجرد رد فعل من السوق على اتفاق وقف إطلاق النار لا أكثر ولا أقل. حتى الارتفاع بنحو 4% لا يبدو غير طبيعي".

وأوضح "المسألة الرئيسية في المستقبل ستكون مضمون ‌الاتفاق نفسه وما إذا كان سيتم تنفيذه والالتزام به بالفعل".

وتراجعت عائدات ‌السندات الحكومية اليابانية مع هبوط ‌أسعار النفط الخام بأكثر من 4%، مما كبح مخاوف ارتفاع التضخم.

وانخفض العائد القياسي للسندات الحكومية ​اليابانية لأجل 10 سنوات ‌بمقدار 6 نقاط أساس ​إلى 2.575 %، في حين ⁠انخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاما 6 نقاط أساس إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر عند 3.460 %.

وانخفض العائد على ​السندات اليابانية ⁠لأجل عامين، الأكثر حساسية ⁠لأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.4 %. وتتحرك العائدات عكسيا مع أسعار السندات.

وصعد 172 سهما مدرجا على المؤشر ⁠نيكاي فيما تراجع 51 سهما، إذ دفعت مجموعة سوفت بنك المستثمرة في قطاع التكنولوجيا المؤشر الرئيسي إلى الارتفاع بنحو 537 نقطة، وقفز السهم 10.3 %.

ومن بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو، زاد مؤشر قطاع النقل الجوي 6.7%، بينما تراجع مؤشر قطاع التعدين والاستكشاف ‌1.2 %.

وكان أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية سهم تاييو يودن، المصنعة للمكثفات الكهربية والمكونات الإلكترونية، ​الذي قفز 22.6%، يليها سهم إيبيدن، المتخصصة في تغليف أشباه الموصلات والإلكترونيات، الذي زاد 19.1 %.

أما أكبر الخاسرين فكان سهم شركة سايبر إيجنت للإعلانات عبر الإنترنت، إذ هبط 5.1 % ، يليها سهم شركة كيكومان، المصنعة للصويا، ​متراجعا 3.7 %.