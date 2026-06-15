الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في مستهل تداولات الأسبوع

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في مستهل تداولات الأسبوع، بعد أن توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام مبدئي لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز.

وسجل مؤشر ‌ستوكس ​600 الأوروبي أعلى مستوى له على الإطلاق، متجاوزا بذلك ‌رقمه القياسي السابق الذي ‌بلغه قبل ‌اندلاع الصراع.

وكانت العديد ‌من المؤشرات الرئيسية الأخرى ​في الولايات ‌المتحدة وآسيا ​قد ارتفعت ⁠بالفعل إلى مستويات تفوق ذروتها ​قبل ⁠الحرب، ⁠مدعومة بصعود أسهم شركات التكنولوجيا، التي ⁠تمثل وزنا أقل في المؤشر الأوروبي، وأيضا بسبب وجهة نظر المستثمرين بأنها أقل تأثرا ‌بالحرب في إيران.

وارتفع المؤشر ستوكس ​600 في أحدث التعاملات 0.9 % إلى 638.53 نقطة.

وحققت غالبية القطاعات مكاسب، بقيادة أسهم شركات السيارات التي ارتفعت بنسبة 3.5%، بينما قفزت أسهم شركات الطيران الحساسة لأسعار الطاقة، مثل "لوفتهانزا" والخطوط الجوية الفرنسية، بأكثر من 5% لكل منهما، فيما سجل قطاع السفر والترفيه مستوى قياسياً جديداً.