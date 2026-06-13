«سوق دبي» الأفضل أداء عربياً خلال الأسبوع

4.5 مليارات درهم تداولات سوق دبي عبر 81 ألف صفقة

2 % ارتفاع مؤشر«سوق أبوظبي» بتداولات 6 مليارات

ارتفعت مؤشرات الأسهم المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مسجلة أفضل أداء على مستوى البورصات العربية، وقاد سوق دبي للأوراق المالية ارتفاعات الأسواق العربية وصعد مؤشره 3.2 %، فيما تبوأ سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتبة الوصافة محققاً ثاني أفضل أداء أسبوعي.

ونجحت أسواق المال المحلية في تجاوز ضغوط التوترات الإقليمية لتؤكد مكانتها في الوقت الذي استسلمت فيه معظم البورصات العربية للقلق من تداعيات الأوضاع في المنطقة، وأسهمت متانة عدد من الأسهم في الحفاظ على اللون الأخضر في حصيلة تداولات الأسبوع، بمقدمتها أسهم القطاع المالي والصناعة والتأمين والاستثمار.

وصعد مؤشر سوق دبي في ختام الأسبوع ليغلق عند 5954 بنهاية تداولات أمس، مقارنة بمستوى 5768 نقطة في ختام الأسبوع قبل الماضي.

وحقق مؤشر السوق تداولات بقيمة تخطت 4.5 مليارات درهم عبر إبرام ما يتجاوز 81 ألف صفقة، بينما شهد سوق أبوظبي ما يناهز 126.7 ألف صفقة بتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات درهم، فيما صعد مؤشر السوق ليغلق عند 9805 نقاط، مرتفعاً بنحو 2 % بنهاية تداولات أمس، مقابل 9614 نقطة في نهاية تداولات الأسبوع قبل الماضي.