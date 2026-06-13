آمال السلام بالشرق الأوسط تنعش الأسهم العالمية

شهدت مؤشرات الأسهم العالمية ارتفاعات جماعية، أمس، بدعم آمال السلام الوشيك في الشرق الأوسط. وفي بورصة نيويورك ارتفع مؤشر ستاندرد ‌آند بورز، وداو جونز، بينما انطلق طرح أسهم شركة سبيس إكس التابعة للأمريكي إيلون ‌ماسك أكبر طرح عام في تاريخ «وول ستريت».

وخلال التعاملات، صعد ⁠داو جونز 300 نقطة، أو ⁠0.74%، ⁠إلى 51148.73 نقطة، وتقدم ستاندرد آند ⁠بورز 16.6 نقطة، أو 0.49 %، إلى 7410.85 نقاط، ومؤشر ناسداك 26.3 نقطة، أو 0.35%، إلى 25783.359 نقطة.

وارتفعت ثروة إيلون ماسك لتتجاوز تريليون دولار، مع بدء تداول أسهم «سبيس إكس» في بورصة ناسداك الأمريكية، ليصبح بذلك أول تريليونير في التاريخ. وجمعت الشركة نحو 75 مليار دولار ما رفع قيمة الشركة السوقية إلى 1.8 تريليون دولار، وعزز مكانة ماسك في صدارة أثرياء العالم.

وارتفعت الأسهم الأوروبية، إذ صعدت جميع المؤشرات الرئيسية بأكثر من 1% وزاد مؤشر ستوكس 1.2% إلى 628.81 نقطة خلال التعاملات، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية 1%.

وتصدر قطاع السفر والسياحة والترفيه مكاسب القطاعات الفرعية بارتفاع 3.4%، وقفز سهما لوفتهانزا وإير فرانس 4.6% و5.7% على الترتيب. وصعد قطاع البنوك 2.3%، ⁠مع زيادة سهمي بنك باركليز وستاندرد تشارترد بأكثر من 2%.

وارتفع سهما شركتي تصنيع معدات الذكاء الاصطناعي ليجراند وشنايدر إلكتريك 1% ⁠ و1.4% ⁠على الترتيب.

وصعد سهم نوفو نورديسك 0.4% بعد أن وافقت الهيئة المعنية بالقواعد التنظيمية لقطاع الأدوية في بريطانيا، أول من أمس، ⁠على حبوب إنقاص الوزن التي تنتجها الشركة، ما يجعل بريطانيا أول سوق في أوروبا يمكن للمرضى فيه الحصول على هذه الأقراص.

وقفز مؤشر نيكاي الياباني بأكثر من 4%، إذ اندفع المستثمرون إلى شراء الأسهم. وصعد المؤشر 4.06% إلى 66822.56 نقطة، وتقدم مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.2% إلى 3914.74 نقطة.

وقادت أسهم شركات التكنولوجيا مكاسب نيكاي، وقفز سهما شركتي أدفانتست ⁠وطوكيو ⁠إلكترون المرتبطتين بصناعة الرقائق الإلكترونية 8.8% و10.49% على الترتيب.

وكسب ⁠سهم كيوكسيا المصنعة لرقائق الذاكرة 5.94% وتقدم سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في قطاع التكنولوجيا 3.34% ، لكنّ سهمي ركروت هولدنجز للتوظيف ‌وسوني انخفضا بأكثر من 1% لكل منهما.