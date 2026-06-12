أسهم «سبيس إكس» تنعش «وول ستريت».. ومكاسب أسبوعية في أوروبا

شهدت مؤشرات الأسهم العالمية ارتفاعات جماعية الجمعة، بدعم آمال السلام الوشيك في الشرق الأوسط.

وفي بورصة نيويورك ارتفع المؤشران ستاندرد ‌اند بورز 500 وداو جونز الصناعي، بينما ‌انطلق طرح أسهم شركة سبيس إكس ‌التابعة للأمريكي إيلون ‌ماسك ويعد أكبر طرح عام في تاريخ «وول ستريت».

وارتفعت ثروة إيلون ماسك لتتجاوز حاجز تريليون دولار، مع بدء تداول أسهم شركة «سبيس إكس» ليصبح بذلك أول تريليونير في التاريخ.

وجمعت الشركة نحو 75 مليار دولار في أكبر اكتتاب في التاريخ، ما رفع قيمة الشركة السوقية إلى حوالي 1.8 تريليون دولار، وعزز مكانة «ماسك» في صدارة أثرياء العالم.

وخلال التعاملات ارتفع مؤشر ⁠داو جونز الصناعي 300 نقطة، أو ⁠0.59 %، قبل أن يزيد مكاسبه إلى 0.74 % ⁠إلى 51148.73 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد اند ⁠بورز 500 بواقع 16.6 نقطة، أو 0.22 % قبل أن يرفع مكاسبه إلى 0.45 % إلى 7410.85 نقاط ونزل مؤشر ناسداك 26.3 نقطة أو 0.10 % إلى 25783.359 نقطة، قبل أن يتحول إلى الارتفاع ويصعد 0.32 % مدعوماً بطرح أسهم «سبيس إكس» في بورصة «ناسداك».

وأنهت الأسواق الأوروبية التعاملات على ارتفاع جماعي، لتسجل مكاسب أسبوعية مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة، وبدعم قوي من أداء أسهم البنوك وقطاعات السفر والتعدين.

وتصدرت أسهم البنوك المكاسب بارتفاع 4.11%، تلتها أسهم السفر والترفيه بزيادة 4.14%، ثم أسهم التعدين التي صعدت 3.7%، في حين كان قطاع النفط والغاز القطاع الوحيد الذي أغلق على تراجع خلال الجلسة.

وارتفع مؤشر ستوكس يوروب 1.88 % اليوم ليغلق عند 633 نقطة، فيما رفع مكاسبه الأسبوعية إلى 1.69 %، وصعد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 1.63 % اليوم ليغلق عند 10471 نقطة لتصل مكاسبه الأسبوعية إلى 1%.

وارتفع مؤشر داكس الألماني اليوم 1.76 % ليغلق عند 24635 نقطة بمكاسب أسبوعية 0.50 %، وارتفع مؤشر كاك الفرنسي اليوم 1.83 % لإلى 8350 نقطة محققاً 1.61 % مكاسب أسبوعية.