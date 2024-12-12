ارتفاع الأسهم الأوروبية مع ترقب قرار البنك المركزي بشأن الفائدة

ارتفعت الأسهم الأوروبية الخميس مع تأهب المستثمرين لخفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي وترقبهم لتلميحات بشأن تحركات السياسة النقدية العام المقبل في الوقت الذي يواجه فيه اقتصاد منطقة اليورو صعوبات في التعامل مع تباطؤ النمو وارتفاع المخاطر السياسية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة خلال التداولات، مرتفعاً للجلسة العاشرة خلال 11 يوماً. وقادت قطاعات مثل النفط والغاز والسيارات والتعدين المكاسب الصباحية.

كما ارتفع داكس الألماني 0.10% وفايننشال تايمز البريطاني 0.21% وكاك الفرنسي 0.09% وفوتسي الإيطالي 0.44%.

ومن المؤكد تقريباً أن يخفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مجدداً، ويتوقع المتداولون بنسبة 83 بالمئة خفض الفائدة 25 نقطة أساس مع اقتراب التضخم في منطقة اليورو من العودة إلى المستوى المستهدف وتعثر الاقتصاد.

كما يتوقع بعض المحللين بنسبة 16 بالمئة إمكانية خفض أكبر لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. ومن المقرر أن يصدر البنك المركزي الأوروبي قراره في الساعة 1315 بتوقيت غرينتش.

وهوى سهم شركة إس ثري 35 بالمئة بعد أن حذرت شركة التوظيف البريطانية من تراجع أرباح السنة المالية الحالية، وعزت ذلك إلى ظروف سوق التوظيف الصعبة وسط تزايد الغموض السياسي والضبابية المحيطة بعوامل الاقتصاد الكلي، خصوصاً في أوروبا.

فيما ارتفع سهم شركة لونزا السويسرية لصناعة الأدوية 6.3 بالمئة بعد أن أكدت توقعاتها للعام بأكمله.