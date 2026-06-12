نيكاي يرتفع بفضل الآمال في انتهاء صراع الشرق الأوسط

قفز المؤشر ​نيكاي الياباني بأكثر من أربعة بالمئة ‌اليوم ​الجمعة إذ اندفع المستثمرون إلى شراء الأسهم مع تجدد الآمال في انتهاء الصراع في الشرق الأوسط بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي ⁠دونالد ترامب إلغاء ضربات ضد إيران.

وارتفع نيكاي 4.06 بالمئة إلى 66822.56 نقطة بحلول الساعة 0025 بتوقيت ‌جرينتش. وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.2 بالمئة إلى 3914.74 نقطة.

وقال ترامب ‌أمس الخميس إن الولايات المتحدة ‌وإيران قد توقعان اتفاق سلام ‌مطلع الأسبوع، وهو ‌من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة ​البحرية، لكن ‌إيران ردت ​بأنها لم تتوصل ⁠إلى قرار نهائي بشأن الاتفاق.

وقادت أسهم شركات التكنولوجيا مكاسب نيكاي، وقفز سهما ​شركتي أدفانتست ⁠وطوكيو ⁠إلكترون المرتبطتين بصناعة الرقائق الإلكترونية 8.8 بالمئة و10.49 بالمئة على الترتيب.

وكسب ⁠سهم كيوكسيا المصنعة لرقائق الذاكرة 5.94 بالمئة. وتقدم سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في قطاع التكنولوجيا 3.34 بالمئة.

لكن سهمي ركروت هولدنجز للتوظيف ‌وسوني انخفضا بأكثر من واحد بالمئة لكل منهما.

وارتفعت ​جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات، وعددها 33، في بورصة طوكيو باستثناء أربعة. وانخفض مؤشر قطاع التعدين 1.02 بالمئة ليصبح الأسوأ ​أداء.