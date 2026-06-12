عودة توترات المنطقة تضغط على الأسواق العربية

خيّم اللون الأحمر على مؤشرات معظم أسواق المال العربية، في ختام جلسات أمس، مع تزايد مخاوف المستثمرين، وتضرر المعنويات وضغوط عمليات البيع نتيجة عودة التوترات الجيوسياسية، والمخاوف من تجدد الحرب في الشرق الأوسط.

وجاءت التراجعات تحت ضغوط عمليات بيع واسعة، تسببت في خفض أسعار العديد من الأسهم في القطاعات الرئيسية، متمثلة في القطاع المالي والصناعة والتأمين والاستثمار.

وكان مؤشر سوق دبي للأوراق المالية قد أغلق على تقلص بنسبة 0.41% ليستقر عند مستوى 5734 بنهاية تداولات، أمس، وحقق تداولات بقيمة ناهزت 970 مليون درهم، وعبر إبرام 17.5 ألف صفقة، بينما شهد سوق أبوظبي ما يناهز 22.8 ألف صفقة، بتداولات بلغت قيمتها 1.22 مليار درهم، فيما استقر مؤشر السوق عند مستوى 9545 نقطة بتقلص 0.32% بنهاية جلسة التداول.

تداولات دبي

وجاءت أسهم شركات التأمين والمصارف في مقدمة النمو السعري في سوق دبي المالي مع إغلاق السوق، حيث تصدر سهم دبي للمرطبات بنسبة نمو 3.7%، ليبلغ سعره 28 درهماً.

وصعد سهم الأنصاري بنمو 1.96%، وبلغ سعره 0.95 درهم تلاه سهم العربية الذي نما بنسبة 1.4% ليصل سعر 4.8 دراهم، وزاد سهم الخليج للملاحة بنسبة 1.3% ليغلق عند 3.1 دراهم.

في المقابل وعلى صعيد الأسهم المتراجعة تقلص سهم الإمارات دبي الوطني رايت 4.8%، ليستقر سعره عند 0.47 درهم، ثم سهم أجيليتي بانخفاض 4.6%، ليغلق عند 1.45، ثم سهم تعليم 3.8% وسعر بلغ 2.74 درهم، فيما تقلص سعر سهم إعمار للتطوير 3.3%، ليغلق عند 13 درهماً.

أبوظبي

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي المالي سوق أبوظبي 0.32%، أمس، ليغلق عند 9545.51 نقطة. وتصدرت أسهم قطاعات التأمين والاستثمار واللوجستيات والطاقة الارتفاعات في مؤشر سوق أبوظبي المالي، حيث زاد سهم دار التأمين 9.2% إلى سعر 1.42 درهم، فيما نما سعر سهم إي سفن بدوره 5.2% إلى 2 درهم، وصعد سهم أجيلتي 4.8% ليغلق عند 1.73 درهم، يليه سهم أدنوك للإمداد 3.5% إلى سعر 5.86 دراهم عند الإغلاق.

أما على صعيد الأسهم المتراجعة فتقلص سهم رأس الخيمة للأسمنت 4.9% أيضاً ليصل إلى 0.89 درهم، تلاه سهم أوريدو 4.5% عند سعر 12.7 درهماً، ثم سهم طاقة 3.3% ليستقر سعره عند 2.29 درهم، تلاه سهم إنفستكورب بنسبة تخطت 3%، ليغلق عند 1.59 درهم في ختام جلسة التداول.

قطر

وعلى صعيد الأسواق العربية كان مؤشر بورصة قطر قد تقلص بنحو 0.25% ليغلق عند مستوى 10263 نقطة، وجاء التراجع نتيجة عمليات بيع على عدد من الأسهم في قطاع الاستثمار. وجاءت عمليات البيع نتيجة قلق المستثمرين وحرصهم على التسييل، بسبب الخوف من تراجع قيمة محفظة الأسهم في حوزتهم.

مسقط

وتراجع المؤشر العام لبورصة مسقط بنسبة 0.21% مع انخفاض سعري لأسهم بقطاع الموانئ والطاقة والمقاولات ليستقر عند 7634 نقطة.

وسيطرت حالة من الحذر على المتعاملين بسبب التوترات في المنطقة وتضرر المعنويات.

البحرين

وتراجع مؤشر سوق البحرين بنحو 0.19% في ختام جلسة التداول أمس مقارنة بإغلاق يوم الأربعاء، ليستقر فوق 1981 نقطة تحت ضغط عمليات بيع مكثفة في عدد من القطاعات الرئيسية، بقيادة أسهم قطاعات رئيسية والقطاع المصرفي والفنادق.

مصر

وأغلق المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية أمس، متراجعاً بنسبة 0.81%عند مستوى 50818، مدفوعاً بعمليات بيع قادها المستثمرون المصريون، كما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب إلى البيع مع غياب المحفزات على الشراء.

السعودية

في المقابل خالف مؤشر السوق الرئيسية السعودي «تاسي» الاتجاه النزولي العام في البورصات العربية وارتفع 0.27% إلى 10042 نقطة مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة مع نمو سعري لأسهم عدد من القطاعات، في مقدمتها القطاع الصناعي، حيث راهن المستثمرون على أداء الشركات والتوزيعات النقدية والأرباح.

الكويت

وأنهت بورصة الكويت تعاملاتها، أمس، على ارتفاع بنحو 0.11%، حيث وصل مؤشر السوق عند مستوى 9186 نقطة.

وجاء الصعود مع عمليات شراء منتقاة على عدد من الأسهم الرئيسية، ومع اقتناص المستثمرين الفرص بعد وصول العديد من المؤشرات إلى مستويات سعرية مجزية ومحفزة على الشراء.

الأردن

وتعافت البورصة الأردنية لتغلق على نمو نسبي في مؤشرها 0.68%، ليستقر فوق 3954 نقطة مع نمو سعري لأسهم في قطاعات أساسية. وجاءت المكاسب مع تفوق عمليات الشراء مقارنة بعروض البيع، ومحاولة العديد من المستثمرين لاقتناص أفضل الفرص.