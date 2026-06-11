«نيكاي» يعوض خسائره متعافياً من موجة بيع مبكرة

أغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً 0.06% عند 64217.27 نقطة، ليعوض خسائره في ختام تداولات الخميس، متعافياً من موجة بيع مبكرة، لكن أسهماً عدة سجلت تراجعاً. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.45% إلى 3830.35 نقطة. وتابع المستثمرون التطورات في الشرق الأوسط وعوضوا خسائرهم ‌المبكرة بعد ​أن أكدت واشنطن انتهاء غاراتها الليلية على إيران.

وقال ناوتو تاكاهاشي المحلل في أيزاوا سكيوريتيز «يبدو أنه ⁠لا يزال هناك نقص في القوى المحركة القوية بما يكفي لجذب تدفقات جديدة ملموسة، ولا يزال المستثمرون حذرين إلى حد ما، ما يشير إلى أن السوق ليست جاهزة بعد لتحرك صعودي ‌حاسم، حتى لو بدأت بعض عمليات الشراء في الظهور».

وقال شوجي ‌هوسوي المحلل في دايوا ‌سكيوريتيز: «بعد إعلان الجيش الأمريكي في وقت مبكر أن هجومه انتهى، اعتبر المستثمرون ذلك إشارة تحث إيران ​على التحرك بسرعة ‌نحو التوصل إلى ​اتفاق». وأضاف «عزز ذلك الرأي القائل إنه ⁠حتى العمل العسكري كان يستخدم وسيلة للضغط سعياً وراء تسوية تفاوضية، ما أدى إلى تزايد التكهنات بأن التوصل إلى اتفاق مع إيران ​قد لا ⁠يكون بعيداً».

وعوضت الأسهم ⁠المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي كانت قد دفعت مؤشر نيكاي إلى الانخفاض في وقت سابق من الجلسة، بعض خسائرها. وانخفض سهم مجموعة سوفت بنك، ⁠وهي تكتل استثماري في مجال التكنولوجيا، 1.4% بعد أن تراجع بنسبة وصلت إلى 7.5%. ونزل سهم فوجيكورا التي تنتج الألياف الضوئية المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي 1.2%، بعد أن هوى 7.3% في وقت سابق من الجلسة. وتراجع سهم أدفانتست المصنعة ‌لمعدات اختبار أشباه الموصلات 0.2%.

وعلى المؤشر نيكاي، انخفض 142 سهماً مقابل ارتفاع 81. وخالف ​سهم توبان هولدنجز للطباعة الاتجاه السائد، ليتصدر الأسهم القيادية بأداء قوي، إذ قفز 15.7%، وهي أكبر نسبة ارتفاع منذ أكتوبر 2008. وتلاه سهم أجينوموتو المصنعة للتوابل، بارتفاع بلغ 7.5 بالمئة، وشركة كيوكسيا ​لصناعة رقائق الذاكرة، بصعود بلغ ‌سبعة بالمئة.