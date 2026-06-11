الأسواق المحلية تحافظ على أداء مستقر وتداولات قوية

846.4 مليون درهم حصة سوق دبي من التداولات عبر 16.65 ألف صفقة

حافظت معظم أسواق المال المحلية والخليجية على أداء مستقر، مع إغلاق جلسات أمس، مدفوعة بنشاط ملحوظ لأسهم بعض القطاعات الرئيسة، كان بصدارتها القطاع المالي، إلى جانب قطاعات التأمين والاستثمار والصناعة والطاقة وخدمات التوصيل.

وكانت الأسواق المحلية بالإمارات قد شهدت تبايناً بختام الجلسات، حيث أغلق مؤشر سوق دبي للأوراق المالية على تقلص طفيف 0.47%، ليستقر عند مستوى 5758 بنهاية التداولات، وحقق السوق الحصة الأكبر من إجمالي قيمة تداولات الأسواق المحلية، بقيمة ناهزت 846.4 مليون درهم، عبر إبرام 16.65 ألف صفقة، بينما أغلق سوق أبوظبي على ارتفاع بنسبة 0.16%، ليبلغ مؤشر السوق مستوى 9577 نقطة بنهاية تداولات أمس، محققاً إجمالي 21.1 ألف صفقة، بتداولات بلغت قيمتها 785.64 مليون درهم.

تداولات دبي

جاءت أسهم شركات الاستثمار والنقل والتكنولوجيا بمقدم النمو السعري في سوق دبي المالي مع إغلاق الجلسات، حيث تصدر سهم اكتتاب بنسبة نمو 3.8%، ليصل سعره 0.43 درهم، ثم سهم الفردوس بنمو 2.57%، وتجاوز سعره 0.28 دراهم، تلاه سهم طلبات، الذي نما بنسبة 2.3%، ليصل سعر 1.3 درهم، ونما سهم تيكوم بنسبة 1.8%، حيث بلغ سعره 3.31 دراهم.

في المقابل، وعلى صعيد الأسهم المتراجعة، تقلص سهم تعليم بنسبة 5%، ليستقر سعره عند 2.85 درهم، ثم سهم دبي للمرطبات بنسبة 4.6%، إلى سعر 27 درهماً، ثم سهم الرمز 4.5%، إلى سعر 1.48 درهم، فيما تقلص سعر سهم شيميرا ستاندرد الإمارات بنسبة 3.1%، إلى 6.4 دراهم.

أبوظبي

بدورها، تصدرت أسهم في قطاعات التأمين والاستثمار والصناعة الارتفاعات في مؤشر سوق أبوظبي المالي، حيث نما سهم حياة بنسبة تخطت 7.4%، إلى سعر 1.45 درهم، وارتفع سعر سهم رأس الخيمة للأسمنت بدوره بنسبة 5%، إلى سعر 0.93 درهم، وسهم مجموعة تو بوينت زيرو بنسبة 3.7%، لسعر 2.21 درهم، ثم سهم أوراسكوم بنسبة 3.4%، إلى سعر 51.7 درهماً بإغلاق أمس.

أما على صعيد الأسهم المتراجعة، تقلص سهم الخليج الاستثمارية بنسبة 4.9%، إلى سعر 5.18 دراهم، تلاه سهم دار التأمين بنسبة 4.4% أيضاً، ليصل سعر 1.3 درهم، تلاه سهم أبوظبي للموانئ بنسبة تقلص 4%، ليستقر سعره عند 4.24 دراهم، تلاه سهم بنك الاستثمار بنسبة تخطت 3.4%، إلى سعر 0.02 درهم مع نهاية إغلاقات أمس.

البحرين

وعلى صعيد الأسواق العربية، ارتفع مؤشر سوق البحرين بنحو 0.34% بجلسات أمس، مقارنة بإغلاق جلسات الثلاثاء، ليتخطى 1985 نقطة، مدفوعاً بنشاط قطاعات رئيسة، كالقطاع المصرفي.

مسقط

كما نما المؤشر العام لبورصة مسقط بنسبة 0.34%، مع ارتفاع سعري لأسهم بالقطاع المالي وأنشطة الطاقة ليصل 7650 نقطة.

قطر

وشهد مؤشر بورصة قطر ارتفاعاً بنحو 0.07%، ليغلق عند مستوى 10289 نقطة، وجاء هذا النمو مدفوعاً بالنشاط السعري لعدد من الأسهم في قطاعات الصناعة والنفط والبنوك الكبرى التي استفادت من استمرار قوة الاقتصاد القطري وارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

الكويت

وأنهت بورصة الكويت تعاملاتها على نمو بنسبة 0.03%، حيث بلغ مؤشر السوق مستوى 9176 نقطة.

السعودية

مقابل ذلك، أغلق مؤشر السوق الرئيسة السعودية «تاسي» متراجعاً 0.92%، إلى 11012 نقطة، مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، مع تقلص ملحوظ لأسهم عدد من القطاعات، منها القطاع الصناعي.

مصر

وفي مصر، شهدت البورصة المصرية أداءً أضعف مقارنة ببعض الأسواق الخليجية، حيث تراجع مؤشر EGX30 بنحو 2.1% وسط عمليات بيع واسعة النطاق شملت العديد من الأسهم القيادية. وجاء هذا التراجع نتيجة مخاوف المستثمرين من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وتأثيرها على الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى استمرار حالة الحذر في الأسواق الناشئة.

الأردن

كما أنهت البورصة الأردنية تداولاتها بتراجع نسبي في مؤشرها 1.24%، ليستقر فوق 3927 نقطة، مع تقلص سعري لأسهم في قطاعات رئيسة خلال التداول وكان لارتفاع أسعار النفط أثر مباشر على معنويات المستثمرين، حيث ارتفع سعر خام برنت إلى ما يقارب 93 دولاراً للبرميل خلال التداولات، مدعومًا بالمخاوف المتعلقة بالإمدادات في منطقة الخليج.

ورغم أن ارتفاع النفط يعد إيجابياً لاقتصادات الدول المصدرة، فإن تصاعد المخاطر الجيوسياسية حدّ من تأثير هذا الدعم على أداء الأسواق المالية.