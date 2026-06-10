صعود جماعي للمؤشرا ت الأوروبية قبيل اجتماع المركزي الأوروبي

صعدت الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات الاربعاء وقبيل بدء اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي يستمر يومين لبحث قرار السياسة النقدية في منطقة اليورو.

واستقرت الأسهم الأوروبية خضراء مع تمسك المستثمرين بآمال التوصل لاتفاق في ‌الشرق ​الأوسط، وسط ترقب قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 % إلى 619.88 نقطة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش مع زيادة طفيفة في معظم ⁠القطاعات.

وناهزت أسعار النفط الخام 90 دولارا للبرميل بعد تبادل الولايات المتحدة وإيران ضربات جديدة، مما ألقى بظلاله على التوقعات بانتهاء وشيك للصراع. ‌وتمسك المتعاملون على الرغم من ذلك بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن اتفاقا لإعادة فتح مضيق هرمز أصبح وشيكا.

وسيبدأ ‌اجتماع البنك المركزي الأوروبي ، ومن المتوقع على نطاق واسع أن ‌يرفع البنك أسعار الفائدة ‌بنحو 25 نقطة أساس في ختام الاجتماع لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة. لكن ​التركيز الأكبر سيكون ‌على تصريحات ​صانعي السياسة بشأن التوقعات المستقبلية ⁠للسياسة النقدية.

ومن المقرر صدور تقرير التضخم الأمريكي في وقت لاحق من الاربعاء ، والذي قد يقدم دلالات على ​مسار ⁠السياسة النقدية لمجلس ⁠الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وصعد سهم إس.تي مايكرو إلكترونيكس 2.9 % بعد رفع (بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش) للسمسرة تصنيف ⁠سهم الشركة، وزاد سهم إنفينيون المنافسة 2.6 % .

وواصلت البنوك البريطانية خسائرها الأربعاء عقب تراجع في الجلسة السابقة بعدما أصدر بنك جيه.بي مورجان تقريرا أشار فيه إلى تأثير أكبر للقواعد الصينية الجديدة. وتراجع ‌سهما بنكي إتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد بأكثر من 1% لكل منهما.

وربح ​سهم مجموعة كونجسبرج للدفاع 3.2 % بعد أن أعلنت أنها تهدف إلى زيادة إيراداتها 3 أمثال في السنوات المقبلة مدفوعة بتنامي الاستثمارات العسكرية في ​أوروبا.