«الأخضر» يعود للأسواق المحلية والتفاؤل يسود المستثمرين

استعادت معظم أسواق المال العربية عافيتها نسبياً ليكسو اللون الأخضر مؤشراتها في ختام جلسات الثلاثاء مع حالة التفاؤل التي صاحبت التوقعات الإيجابية بانفراج التوترات الإقليمية، وجاءت حركة الأسواق مدفوعة بنشاط ملحوظ لأسهم بعض القطاعات الرئيسية كان بصدارتها القطاع المالي إلى جانب قطاعات التأمين والاستثمار والصناعة والطاقة.

وأغلق مؤشر سوق دبي للأوراق المالية على نمو بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 5785 بنهاية تداولات أمس، وحقق السوق حصة 38% من إجمالي قيمة تداولات الأسواق المحلية بقيمة ناهزت 700 مليون درهم عبر إبرام 15.1 ألف صفقة.

بينما شهد سوق أبوظبي إجمالي 23.4 ألف صفقة بتداولات بلغت قيمتها 1.1 مليار درهم، فيما استقر مؤشر السوق عند مستوى 9561 نقطة بنمو 0.81% بنهاية تداولات أمس.

تداولات دبي

جاءت أسهم شركات التأمين والنقل والمصارف في مقدمة النمو السعري بسوق دبي المالي مع إغلاق الجلسات، حيث تصدر سهم الوطنية للتأمينات العامة بنسبة نمو 7.1% ليتجاوز سعره 5.7 دراهم، ثم سهم باركن بنمو نسبته 3.95%.

وتجاوز سعره 6 دراهم، تلاه سهم بنك جي إف إتش الذي نما بنسبة 3.9% ليصل سعره 2.13 درهم، ونما سهم شيميرا ستاندرد الإمارات بنسبة 3.4%، حيث بلغ سعره 6.6 دراهم.

في المقابل وعلى صعيد الأسهم المتراجعة، تقلص سهم دبي الوطنية للتأمين بنسبة 4.6% ليستقر سعره عند 3.1 دراهم، ثم سهم دبي للمرطبات بنسبة 4% إلى سعر 28.3 درهماً، ثم سهم أرامكس 1.1% وسعره بلغ 1.76 درهم، وتقلص سعر سهم الأنصاري للخدمات المالية بنسبة 1% إلى 0.94 درهم.

أبوظبي

بدورها تصدرت أسهم قطاعي الاستثمار والصناعة الارتفاعات في مؤشر سوق أبوظبي المالي، حيث نما سهم «انفستكورب كابيتال» بنسبة تخطت 10% إلى سعر 1.64 درهم، ونما سعر سهم الفجيرة لصناعات البناء بدوره بنسبة 8.1% إلى سعر 3.2 دراهم، وسهم مجموعة تو بوينت زيرو بنسبة 3.9% لسعر 2.13 درهم، ثم سهم سبيس 42 بنسبة 3.6% إلى سعر 1.69 درهم بإغلاق أمس.

أما على صعيد الأسهم المتراجعة، فقد تقلص سهم إي سفن بنسبة 5% إلى سعر 1.9 درهم، تلاه سهم رأس الخيمة للأسمنت بنسبة 4.8% أيضاً ليصل سعر 0.89 درهم، تلاه سهم عمان والإمارات للاستثمار بنسبة تقلص 4.3% ليستقر سعره عند 0.86 درهم، تلاه سهم حياة بنسبة 3.5% إلى سعر 1.35 درهم مع نهاية إغلاقات أمس.

السعودية

وعلى صعيد الأسواق العربية، أغلق مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) مرتفعاً 1.3% إلى 11115 نقطة مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة مع نمو ملحوظ لأسهم عدد من القطاعات بمقدمتها القطاع المالي والتأمين.

قطر

كما شهد مؤشر بورصة قطر ارتفاعاً بنسبة 1.89% نقطة ليغلق عند مستوى 10282 نقطة، وجاء هذا النمو مدفوعاً بالنشاط السعري لعدد من الأسهم في القطاع المالي والاستثمار.

الكويت

وأنهت بورصة الكويت تعاملاتها في جلسات الثلاثاء على نمو واضح بدوره بنسبة 1.2%، حيث بلغ مؤشر السوق مستوى 9172 نقطة.

البحرين

وارتفع مؤشر سوق البحرين بنحو 0.06% خلال جلسات أمس ليناهز 1979 نقطة مدفوعاً بنشاط قطاعات رئيسية كالقطاع المصرفي والتجزئة.

مسقط

ونما المؤشر العام لبورصة مسقط بنسبة 0.45% مع ارتفاع سعري لأسهم بقطاع صناعات مواد البناء والقطاع المالي وأنشطة الطاقة ليصل 7625 نقطة.

مصر

وأغلق المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية مرتفعاً بنسبة 0.94% عند مستوى 52374 مدفوعاً بعمليات شراء قادها المستثمرون المصريون والعرب.

الأردن

كذلك أنهت البورصة الأردنية تداولاتها بتراجع نسبي في مؤشرها بنسبة 0.36% ليستقر فوق 3977 نقطة مع تقلص سعري لأسهم في قطاعات أساسية.