تباين أداء الاسهم الأوروبية وسط ترقب مستجدات الشرق الأوسط

تباين أداء الاسهم الأوروبية في تداولات الثلاثاء، حيث استقرت المؤشرات الأوروبية ​مع استمرار التركيز على المستجدات في ‌الشرق ​الأوسط، وفي ظل تراجع أسعار النفط بعدما توقفت إيران وإسرائيل عن تبادل الهجمات استجابة لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 % إلى 622.68 ⁠نقطة بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش.

ودفعت مخاوف التضخم الأسواق إلى ‌التوقع بأن يرفع ‌البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه ​الخميس، ‌لكن التركيز سينصب ​على مسار السياسة النقدية ⁠في المستقبل.

وسجلت أسهم قطاع الرعاية الصحية أكبر انخفاض بين القطاعات بتراجعها 0.8 %.

وانخفض ​سهم (جي.إس.كيه) ⁠البريطانية للأدوية 2% بعدما وافقت الشركة على الاستحواذ على نوفالنت المصنعة لأدوية السرطان والمدرجة في البورصة ⁠الأمريكية مقابل 10.6 مليارات دولار.

وصعد المؤشر الفرعي لشركات التكنولوجيا 0.9 % بعد أن أظهرت الأسهم العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي شهدت موجة بيع بعد ارتفاع قوي، علامات على الاستقرار.

وزاد ‌سهم بنك (يو.بي.إس) 1.5 % .

وأوردت رويترز في تقرير أن المشرعين ​السويسريين يدرسون مقترحا جديدا لتخفيف متطلبات رأس المال المفروضة على البنك، مما قد يخفف عبئا بمليارات الدولارات عن كاهل البنك.