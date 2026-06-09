المؤشرات اليابانية خضراء مع تعافي أسهم ​الرقائق الإلكترونية

ارتفعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الثلاثاء مع تعافي أسهم الشركات الكبرى العاملة في ‌قطاع ​الرقائق الإلكترونية من الخسائر الفادحة التي تكبدتها في الجلسة السابقة

وصعد المؤشر نيكاي 2.17 % إلى 65416.63 نقطة. كان المؤشر قد انخفض 3.85 % الاثنين ليسجل أكبر خسارة يومية له في 3 أشهر. وسجل المؤشر نيكاي أداء متقلبا في وقت سابق من ⁠الجلسة وتراجع 0.16 % . كما ربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.14 % ليسجل 3896.11 نقطة.

وقفز سهم شركة طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صناعة الرقائق 8.91 % ، وزاد سهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات ‌اختبار الرقائق 4.34 %ليصبح أكبر داعم لارتفاع المؤشر نيكاي.

وعوضت مجموعة سوفت بنك المستثمرة في مجال التكنولوجيا وشركة فوجيكورا لتصنيع كابلات الألياف ‌الضوئية خسائرهما السابقة وارتفعا 1.03 % و2.23 % على الترتيب.

وقال كازواكي شيمادا، وهو خبير كبير لدى شركة ‌إيواي كوزمو للأوراق المالية "لا تزال ‌الثقة في الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قوية، لكن كان هناك حذر في وقت سابق ​من الجلسة من الارتفاع ‌السريع في السوق". وأضاف "ربما ​باع مستثمرون أسهما لجمع أموال ⁠لشراء سهم سبيس إكس قبل طرحه للاكتتاب العام هذا الأسبوع". وتجاوز المؤشر نيكاي حاجز 68 ألف نقطة ليصل إلى أعلى مستوى ​له في وقت ⁠سابق من ⁠الشهر بفضل التفاؤل بنمو أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وارتفع المؤشر 30 % تقريبا منذ بداية العام.

وجاءت موجة البيع المكثفة الاثنين ⁠بعد انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية بشكل حاد في نهاية الأسبوع الماضي.وارتفعت أسهم القطاع المالي الثلاثاء مع استعداد السوق لأن يرفع بنك اليابان (المركزي) سعر الفائدة في اجتماعه بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وصعد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية 0.38 % ، وزاد سهم مجموعة ميزوهو المالية 1.69 % . وانخفض سهم شركة فاست ريتيلينج، المالكة ​لعلامة يونيكلو التجارية، 0.96 % مما شكل أكبر ضغط على المؤشر نيكاي. ومن أكثر من 1500 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 53 % منها، وانخفض 42 % ، واستقر 3 % ​.