البورصات العربية تفشل في الخروج من تحت ضغط التوترات

خيم شبح تجدد التوترات الإقليمية على أداء أسواق المال العربية ليكسو اللون الأحمر إغلاق مؤشرات معظمها بانخفاضات ملحوظة مع انتهاء جلسات أمس، وتحت ضغوط مخاوف المستثمرين وتراجع أسهم قطاعات رئيسة مثل الصناعة والقطاع المالي والتأمين والاستثمار.

وبلغت قيمة تداولات أسواق المال المحلية 1.37 مليار درهم، وذلك عبر إتمام 35.6 ألف صفقة تداول خلال جلسات أمس مدفوعة بنشاط ملحوظ لأسهم بعض القطاعات الرئيسة متمثلة في القطاع المالي والصناعات الغذائية والتأمين والاستثمار.

وأغلق مؤشر سوق دبي للأوراق المالية على تقلص بنسبة 0.57 % ليغلق عند مستوى 5735 نقطة بنهاية تداولات أمس، وحقق السوق حصة 46 % من إجمالي قيمة تداولات الأسواق المحلية بقيمة بلغت 600.4 مليون درهم عبر إبرام 13.4 ألف صفقة.

بينما شهد سوق أبوظبي إجمالي 20.2 ألف صفقة بتداولات بلغت قيمتها 771.2 مليار درهم، فيما استقر مؤشر السوق عند مستوى 9484 نقطة بتراجع 1.3 %.

تداولات دبي

وجاءت أسهم شركات التأمين والمصارف في مقدمة النمو السعري في سوق دبي المالي مع إغلاق الجلسات، حيث تصدر سهم دبي الوطنية للتأمين بنسبة نمو 4.5 % ليتجاوز سعره 3.2 دراهم، ثم سهم بنك دبي التجاري بنمو 2.3% وسعر بلغ 9.3 دراهم، تلاه سهم أمانات الذي نما بنسبة 1.5 % ليصل إلى سعر 1.28 درهم، ونما سهم أجيليتي بنسبة 1.3 % حيث بلغ سعره 1.5 درهم.

في المقابل وعلى صعيد الأسهم المتراجعة، انخفض سهم شركة الوطنية للتأمينات بنسبة 5 % ليستقر سعره عند 5.3 دراهم، ثم سهم دبي للمرطبات بنسبة 4.8 % إلى سعر 29.5 درهماً، ثم سهم الأغذية المتحدة بنسبة 4 % وسعر تجاوز 12.2 درهماً، وسهم دبي الإسلامية للتأمين بنسبة 3.7% إلى 0.38 درهم.

أبوظبي

بدورها تصدرت أسهم قطاعات الاستثمار الارتفاعات في مؤشر سوق أبوظبي المالي، حيث ارتفع سهم «انفستكورب كابيتال» بنسبة 3.7 % إلى سعر 1.5 درهم، وزاد سعر سهم واحة بدوره بنسبة 1.07 % إلى سعر 1.89درهم، وسهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 0.9 % لسعر 0.97 درهم، ثم سهم بريسايت إيه بنسبة 0.8% إلى سعر 3.63 دراهم.

أما على صعيد الأسهم المتراجعة، فقد انخفض سهم البحيرة للتأمين بنسبة 4.6 % إلى سعر 2.46 درهم، تلاه سهم الخليج للمشاريع الطبية بنسبة 4.1 % أيضاً ليصل سعره إلى 2.3 درهم، تلاه سهم «ان ام دي سي» بنسبة تقلص 3.7 % ليستقر سعره فوق 19 درهماً، تلاه سهم فينكس جروب بنسبة تخطت 3.6 % إلى سعر 0.66 درهم.

قطر

وانخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 2.07 % نقطة ليغلق عند مستوى 10092 نقطة، وجاء هذا التراجع نتيجة عمليات بيع على عدد من الأسهم القيادية في قطاعات الاستثمار والمصارف والصناعة.

الكويت

وأنهت بورصة الكويت تعاملاتها في جلسات الثلاثاء على تراجع واضح بدورها بنسبة 1.3 %، حيث استقر مؤشر السوق عند مستوى 9061 نقطة.

البحرين

وتراجع مؤشر سوق البحرين بنسبة 0.2 % بجلسات أمس مقارنة بإغلاق جلسات الأربعاء ليستقر فوق 1977 نقطة تحت ضغوط أسهم قطاعات رئيسية كالتجزئة والقطاع المصرفي والاتصالات.

مصر

كذلك أغلق المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية متراجعاً بنسبة 0.54 %عند مستوى 51882 مدفوعاً بعمليات شراء قادها المستثمرون العرب.

الأردن

وأنهت البورصة الأردنية تداولاتها بتراجع نسبي في مؤشرها بنسبة 0.39 % ليستقر فوق 3991 نقطة مع تقلص سعري لأسهم في قطاعات أساسية.

السعودية

وفي مقابل تلك التراجعات، أغلق مؤشر السوق الرئيسية السعودية «تاسي» مرتفعاً بنسبة 0.4 % إلى 10973 نقطة مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة مع تراجع طفيف لأسهم عدد من القطاعات بمقدمتها القطاع المالي والاستثمار.

مسقط

وكان المؤشر العام لبورصة مسقط الأكثر نمواً بنسبة 1 % مع ارتفاع سعري لأسهم بقطاع صناعات مواد البناء وقطاع الأغذية والنفط والتمويل ليصل 7590 نقطة.