تراجعت الأسهم الأوروبية عند أدنى مستوى في أسبوعين وسط التوتر في الشرق الأوسط، وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى أدنى مستوى ​في أسبوعين في افتتاح تداولات الاثنين، وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وعمليات ​بيع عالمية حادة في أسهم الذكاء الاصطناعي، في حين قفز سهم بنك مونتي دي باسكي دي سيينا الإيطالي بعد عرض استحواذ من منافسه إنتيزا سان باولو.

ونزل المؤشر 0.9 % إلى 616.04 نقطة بحلول الساعة 0812 بتوقيت جرينتش، مع تراجع ⁠جميع المؤشرات الإقليمية الرئيسية.

وقفزت أسعار النفط الخام، وهو مورد رئيسي لأوروبا التي تعاني من نقص الطاقة، بأكثر من 4% بعد أن تبادلت إسرائيل وإيران إطلاق النار خلال ‌مطلع الأسبوع، ما هدد وقفاً هشاً لإطلاق النار في المنطقة وألقى بظلاله على أي آمال في نهاية وشيكة للصراع.

وكانت التراجعات واسعة ‌النطاق، إذ انخفضت أسهم شركات الطيران التي تتأثر ‌بشدة من زيادة أسعار الطاقة مثل لوفتهانزا وإير فرانس بنسبة ‌تزيد على 2%.

وكانت ‌أسهم قطاع التكنولوجيا من بين أكبر الخاسرين، إذ انخفضت 2.1 %، مقتفية أثر خسائر ​قطاعية حادة في ‌الولايات المتحدة ​في أواخر الأسبوع الماضي وكذلك في ⁠آسيا الاثنين.

وشهدت أسهم شركات التكنولوجيا في أوروبا ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الحالي، فقد سجل القطاع أكبر مكاسب فصلية بين ​قطاعات المؤشر ستوكس ⁠600 حتى الآن. وأدى ⁠تقرير عن الوظائف في الولايات المتحدة فاق التوقعات إلى منح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مجالاً أكبر للإبقاء على أسعار الفائدة ⁠ثابتة، مع توقع المستثمرين أيضاً رفع سعر الفائدة في ديسمبر.

وينصب تركيز المستثمرين في الوقت الراهن على قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة، المقرر صدوره يوم الخميس، مع توقع الأسواق بالفعل رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة ‌أساس.

وقفز سهم بنك مونتي دي باسكي دي سيينا 9.5 % بعد أن ​أعلنت مجموعة إنتيزا سان باولو، أكبر مجموعة مصرفية في إيطاليا، عن عرض مفاجئ بقيمة 30.6 مليار يورو (35 مليار دولار) نقداً وفي صورة أسهم للاستحواذ على البنك المنافس. في المقابل، انخفض سهم ​إنتيزا 3.2%.