تراجع المؤشرات اليابانية بضغط انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا

تراجعت المؤشرات اليابانية في تداولات، الاثنين، بضغط انخفاض أسهم الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا. وانخفض المؤشر نيكاي بأكبر ​قدر في 3 أشهر، وجرى تداول الين فوق ‌160 ​للدولار، وسط تجدد مخاوف تتعلق بتقييمات شركات التكنولوجيا وتصاعد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط.

وهبط المؤشر نيكاي 3.85 % ليغلق عند 64024.60 نقطة، مسجلاً بذلك أكبر انخفاض يومي منذ 9 من مارس. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع ⁠نطاقاً 2.45 % إلى 3852.38 نقطة.

وقالت ماكي ساودا خبيرة استراتيجيات الأسهم في نومورا للأوراق المالية «بالإضافة إلى انخفاض أسهم الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا، يبدو ​أن ⁠المخاطر الجيوسياسية تؤثر ⁠سلباً أيضاً على السوق»، وأضافت أن الين لا يزال عند مستوى 160 للدولار، حيث يمثل التدخل في العملة مصدر قلق.

وانخفض ⁠الين إلى مستويات لم يشهدها منذ تدخل طوكيو في الأسواق قبل أكثر من شهر وتراجعت السندات الحكومية مع ارتفاع تكاليف الطاقة، ما أدى إلى تأجيج المخاوف بشأن التضخم. وأظهرت بيانات صادرة الاثنين أن الاقتصاد الياباني فقد زخمه ‌في الربع الأول من العام، إذ أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى زيادة ​التحديات.

وتراجع 163 سهماً على المؤشر نيكاي وزاد 61.

وسجل سهم شركة سومكو أكبر خسائر إذ هوى 12.8 % وتلاه سهم موراتا مانيوفاكتشرينج بهبوط بلغ 10.1 % ثم سوسيونيكست ​بنسبة 10%.

وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة تراجعاً حاداً يوم الجمعة بعد أن أثار تقرير الوظائف القوي لشهر مايو مخاوف من ‌تحول محتمل نحو سياسة التشديد النقدي من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وتراجع المؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بأكبر نسبة ‌في يوم واحد منذ مارس 2020.