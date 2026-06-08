المؤشر نيكاي الياباني يتراجع بفعل مخاوف تتعلق بقطاع التكنولوجيا

انخفض المؤشر ‌نيكاي ​الياباني بأكثر من ثلاثة بالمئة، في حين جرى تداول الين فوق مستوى 160 مقابل الدولار اليوم الاثنين، وذلك في ظل تجدد المخاوف ⁠بشأن تقييمات اسهم شركات التكنولوجيا وتصاعد الأعمال القتالية في الشرق الاوسط.

وانخفض نيكاي 3.7 بالمئة إلى 64108.44 ‌نقطة في بداية التداول. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.19 بالمئة إلى ‌3863.09 نقطة. وانهارت أسهم شركات التكنولوجيا ‌في الولايات المتحدة يوم الجمعة ‌بعد أن أدى ‌تقرير الوظائف القوي لشهر مايو ​إلى تزايد المخاوف ‌من ​تحول السياسة النقدية لمجلس ⁠الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نحو التشديد النقدي.

. وكان أكبر الخاسرين ‌على المؤشر نيكاي سهم شركة إيبيدن الذي هوى 12.6 ​بالمئة يليه سهم شركة سكرين هولدنجز الذي انخفض 10.1 بالمئة، وسهم شركة سوميتومو إلكتريك الذي خسر 9.5 ​بالمئة.