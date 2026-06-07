«باي بت» تتيح للأفراد الاستثمار في طرح «سبيس إكس» عبر الأسهم المرمّزة

أعلنت منصة تداول العملات الرقمية «باي بت» (Bybit) اعتزامها إتاحة الفرصة للمستثمرين الأفراد للاكتتاب في الطروحات العامة الأولية المرمزة بسعر الطرح الرسمي، مشيرة إلى أن شركة تكنولوجيا استكشاف الفضاء «سبيس إكس» ستكون أولى الشركات المدرجة ضمن هذه الخدمة.

وبموجب هذه الخطوة، سيتمكن المستخدمون من الاكتتاب في تمثيلات رقمية مُرمّزة لأسهم الشركات المتداولة، مع إمكانية الدخول بسعر الطرح الأولي دون الحاجة إلى حسابات وساطة تقليدية أو التداول في الأسواق الثانوية.

وسيبدأ التسجيل لاكتتاب «سبيس إكس» في الفترة من 7 إلى 11 يونيو 2026، على أن تُنجز عملية تخصيص الأسهم بين 11 و12 يونيو، فيما يُتوقع بدء تداول الأسهم المُرمّزة على منصة «باي بت» اعتباراً من 12 يونيو.

وفيما يتعلق بالاكتتاب، أشارت تقارير إلى أن «سبيس إكس»، التي بدأت جولتها الترويجية الأسبوع الماضي، جذبت طلبات استثمارية تقارب 150 مليار دولار، أي نحو ضعف القيمة المستهدفة البالغة 75 مليار دولار.

كما أعلنت منصة «كراكن»، أخيراً، إتاحة الوصول إلى الاكتتاب نفسه لمستخدميها في أكثر من 110 دول عبر منصة «إكس ستوكس» xStocks، في وقت يتوقع فيه محللو «وول ستريت» أن يشهد عام 2026 طفرة في سوق الاكتتابات العامة الأولية في الولايات المتحدة بدعم من الشركات الخاصة الكبرى وارتفاع الطلب على الإدراجات الجديدة.

وتأتي هذه التحركات وسط توقعات في أروقة «وول ستريت» بأن يشهد عام 2026 انتعاشاً كبيراً لسوق الطروحات العامة الأولية في الولايات المتحدة، مدفوعاً بطلب تراكمي على الإدراجات الجديدة وقائمة قوية من الشركات الخاصة الكبرى المستعدة للطرح.