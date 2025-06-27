الأسهم العالمية تجني ثمار بوادر الاتفاق التجاري بين الصين وأمريكا

ارتفعت معظم الأسهم العالمية خلال تعاملات اليوم الجمعة مع اقتراب نهاية أسبوع التداول، في ظل استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وظهور بوادر تقدم نحو اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة.

كان المستثمرون يترقبون المزيد من التفاصيل بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب توقيع الولايات المتحدة والصين اتفاقية تجارية.

وقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن الصفقة وُقعت قبل يومين، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل، مضيفاً أن "الرئيس يفضل إبرام هذه الصفقات بنفسه".

وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم إن الجانبين "أكدا بشكل أكبر تفاصيل إطار العمل" لمحادثاتهما التجارية. لكن بيانها لم يُشر صراحةً إلى اتفاق لضمان وصول الولايات المتحدة إلى المعادن النادرة الصينية، وهي مواد تُستخدم في معظم الصناعات المتقدمة بدءاً من الرقائق الإلكترونية وحتى مركبات الفضاء.

وأضافت الوزارة "ستوافق الصين على طلبات تصدير المواد الخاضعة للرقابة التي تستوفي الشروط القانونية. وستلغي الولايات المتحدة سلسلة من الإجراءات التقييدية المتخذة ضد الصين بناءً على ذلك. ومن المأمول أن تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى حل وسط".

وفي الأسواق الأوروبية الصباحية ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 8ر0% ليصل إلى 16ر23847 نقطة وارتفع مؤشر كاك40 الفرنسي بنسبة 3ر1% إلى 55ر7656 نقطة ومؤشر إف.تي.إس.إي للأسهم البريطانية بنسبة 5ر0% إلى 78ر8779 نقطة.

وفي آسيا انخفض مؤشر هانج سنج ببورصة هونج كونج بنسبة 2ر0% ليصل إلى 15ر24284 نقطة، بينما انخفض مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم الصينية بنسبة 7ر0% ليصل إلى 23ر3424 نقطة بعد أن أعلنت الصين انخفاض أرباح الشركات الصناعية بنسبة 1ر9% في مايو وهو أكبر انخفاض لها منذ أكتوبر الماضي.

قال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في شركة إس.بي.آي لإدارة الأصول، في تعليق له: "ربما تكون بكين قد أوقفت أسوأ مراحل النزاع التجاري مع واشنطن، لكن آثار الرسوم الجمركية بدأت تظهر، وما لم يرتفع الطلب أو تستقر الأسعار، سيستمر الضغط على هوامش الربح وثقة الشركات".

ارتفع مؤشر نيكاي 225 في طوكيو بنسبة 4ر1% ليصل إلى 79ر40150 نقطة، حيث أعلنت الحكومة اليابانية عن انخفاض طفيف في أسعار المستهلك في مايو/أيار.

وانخفض مؤشر كوسبي المجمع في بورصة سول بنسبة 8ر0% إلى 94ر3055 نقطة، في حين انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز/أيه.إس.إكس أستراليا بنسبة 4ر0% إلى 20ر8514 نقطة.

يذكر أن الأسهم الأمريكية أنهت تعاملات أمس بارتفاع كبير حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 8ر0%، ليصل إلى 02ر6141 نقطة، وهو ما يقل بنسبة 05ر0% فقط عن أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله في فبراي الماضي قبل أن يفقد نحو 20% من قيمته في أبريل الماضي على خلفية إعلان ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات الأمريكية.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي أمس بنسبة 9ر0%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1%.