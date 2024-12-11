أسهم أوروبا تتراجع بضغط من تحديثات محبطة من الشركات

تراجعت أسهم أوروبا الأربعاء لتبتعد بشكل أكبر عن أعلى مستويات في عدة أسابيع بعد صدور سلسة من تحديثات الشركات التي جاءت محبطة في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات تضخم أمريكية.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة خلال التداولات ليواصل التراجع لليوم الثاني على التوالي بعد أن لامس أعلى مستوى إغلاق في سبعة أسابيع الاثنين.



كما تراجع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.20%، فيما استقرت مؤشرات داكس الألماني بارتفاع طفيف 0.07% وكاك الفرنسي 0.06%، وزاد فوتسي الإيطالي بنسبة 0.46%.



ويترقب المستثمرون بيانات تضخم أمريكية يتوقع أن تبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على مسار خفض أسعار الفائدة. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي فمن المتوقع بنسبة 85 بالمئة خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وهوى سهم إنديتكس المالكة لزارا بأكثر من ستة بالمئة بعد أن أعلنت أكبر شركة مدرجة في العالم للبيع بالتجزئة في مجال الأزياء أنها لم تحقق المبيعات المستهدفة في الربع الثالث وهو أمر نادر الحدوث.



كما هبط سهم مجموعة سيمنس الألمانية للطاقة خمسة بالمئة بعد أن عبر الرئيس التنفيذي لمنافستها الأمريكية جي.إي فيرنوفا عن الحذر إزاء إصدار توقعات لأداء قطاع طاقة الرياح المتعثر.



وتراجع سهم أديداس 1.5 بالمئة بعد أن داهمت السلطات مقر الشركة في ألمانيا في إطار تحقيق مستمر منذ نحو عام بشأن الضرائب.



لكن سهم أبوت يو قفز 65 بالمئة بعد أن قالت شركة زالاندو الألمانية للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت إنها ستستحوذ على شركة الأزياء في صفقة قيمتها 1.1 مليار يورو (1.2 مليار دولار). لكن سهم زالاندو هوى 10 بالمئة.